فشار غربی ها درباره حقوق بشر كاملاً سياسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه اعلام کرد: آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ستاد حقوق بشر كه صبح امروز در قوه قضاييه تشكيل شد با اشاره به تلاش غربي‌ها براي تحميل تفكر سكولاري خود در زمينه حقوق بشر به كشورهاي ديگر گفت: جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ايدئولوژي اسلامي خود، حرفهاي زيادي در زمينه حقوق بشر دارد.

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه فشار غربي‌ها درباره حقوق بشر عليه كشورهاي ديگر كاملاً سياسي و به دور از مباني انساني است افزود: در حاليكه در برخي كشورها زنان حتي حق رانندگي ندارند و از كوچكترين امكانات و حضور در عرصه‌هاي اجتماعي محرومند و غرب هيچ واكنشي در قبال آنها ندارد، جمهوري اسلامي ايران به رعايت نكردن حقوق زنان متهم مي‌شود و در گزارش‌هاي خود مي‌نويسند كه چرا در ايران زنان عضو شوراي نگهبان نيستند كه ما هم به آنها پاسخ داده‌ايم؛ از خود بپرسيد كه چرا تاكنون زنان در آمريكا رئيس جمهور نشده‌اند.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينكه زنان در جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي مختلف حضور فعال دارند و حتي منع قانوني براي حضور آنان در مدارج عالي مديريتي و تصميم‌گيري وجود ندارد تأكيد كرد: طرح اينگونه بحث‌ها، نشانگر نگاه سياسي و ابزاري به حقوق بشر است.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: برخي هجمه‌هاي حقوق بشري درخصوص مباحثي مانند حدود و قصاص، مبنا و فلسفه سياسي خاصي دارد و از آنجا ناشي مي‌شود كه غربي‌ها مي‌خواهند مباني سكولار خود را به ما تحميل كنند.

رئيس قوه قضاييه خواستار تحرك سياسي بيشتر ستاد حقوق بشر در زمينه پاسخگويي عملي به هجمه‌هاي حقوق بشري غرب عليه ايران شد و گفت: در كنار تحرك سياسي و هماهنگي تمام دستگاهها و قواي سه گانه براي مقابله با ادعاهاي حقوق بشري غرب، بايد فارغ از بحث‌هاي سياسي، گروهي متخصص از اساتيد حوزه و دانشگاه براي تبيين مباني حقوق بشر اسلامي و مطالعه عميق و علمي مفهوم حقوق بشر و ابعاد آن در اسلام و جهان معاصر، تشكيل شود تا معيارهاي ديني، سيره پيشوايان دين، آموزه‌ها و توصيه‌هاي انساني قرآن و سيره پيامبر (ص) در اين زمينه را مدون و عرضه كنند.

آيت الله آملي لاريجاني رصد و پايش تحركات حقوق بشري غرب از جمله نحوه برخورد پليس با مردم و زنان اين كشورها و مقايسه آن با كشورهاي ديگر از جمله ايران را برنامه مطالعاتي ديگري از سوي اين گروه به منظور عرضه آن به مجامع بين‌المللي و مردم دنيا برشمرد.

رئيس قوه قضاييه نقش ستاد حقوق بشر در هماهنگي امور مربوط به حقوق بشر را مهم ارزيابي كرد و گفت: اميدواريم با حمايت بيشتر مجلس و دولت اين ستاد بتواند از ظرفيت‌هاي خود براي مقابله با هجمه‌هاي ضد حقوق بشري غرب بيشترين استفاده و بهره را ببرد.

در اين جلسه كه با حضور اعضاي ستاد از جمله وزيران امور خارجه، اطلاعات، كشور، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسئولان عالي قضايي و انتظامي تشكيل شده بود؛ دكتر محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر گزارشي از عملكرد اين ستاد در سال جاري و برنامه‌هاي ستاد در سال ۹۴ را ارائه كرد.

وي ارايه پاسخ‌هاي مستدل به هجمه‌هاي حقوق بشري غرب، حضور مؤثر در اجلاس‌هاي حقوق بشري، همكاري‌هاي دوجانبه با كشورهاي ديگر، تشكيل كارگروههاي تخصصي به منظور تبيين مباحث حقوق بشري براي قضات و ضابطان قوه قضاييه را از جمله اقدامات اين ستاد براي پيشبرد اهداف حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

در اين جلسه همچنين دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در سخناني گفت: جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر حرف دارد و اينطور نيست كه تصور شود ما در مباحث حقوق بشري تنها بايد شنونده باشيم.

در اين جلسه همچنين ساير اعضا نقطه نظرات خود را درخصوص مباحث حقوق بشري و لزوم هماهنگي بيشتر ميان دستگاههاي مختلف و حضور فعال در مجامع بين‌المللي مطرح كردند.