به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسلیم غفوری دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده، ایده کاروان«’ایران، سرزمین برادری» را مربوط به زمان بعد از «سفرسوریه» دانست و گفت: «تجربه موفقِ همراهی جمعی از هنرمندان و اساتید بنام دانشگاه با کاروان «زائران صلح سوریه»، باعث شد که با امیدواری بیشتری به استفاده از ظرفیت هنرمندان و نخبگان و چهره های مردمی بیندیشیم.» کاروان «زائران صلح سوریه» فروردین ماه امسال و با حضور چهره هایی چون بهروز افخمی، رضا امیرخانی، محمدحسین جعفریان، مولوی حسین بر، حجت الاسلام زائری، محمدرضا شهیدی فرد، ابوالقاسم طالبی، ناصر فیض، دکتر مرندی، محسن مومنی از ایران و جمعی از فعالان ضدجنگ بین المللی برگزار شد.

غفوری درباره اهداف کاروان «ایران، سرزمین برادری» گفت: اهداف این حرکت در چند سطح تعریف شده است. برای مخاطبان بین المللی، نمایاندن فضای برادری میان اهل سنت و اهل تشیع در ایران مطرح است. برای فضای داخل هم، پررنگ کردن نگاه و رویکرد میان­فرهنگی در تعاملات شیعیان و اهل سنت و دوری از تعصبات نابجا و اصلاح تصویر ذهنی طرفین از یکدیگر – که بعضا در رسانه ها به طور نادرست و معوجی ارائه می شود- مد نظر قرار گرفته است.

غفوری دربارۀ ویژگی های این حرکت فرهنگی گفت: جلوه و اجرای مردمیِ این حرکت شاید مهم ترین ویژگی آن باشد. برنامه هایی که در مناسبت ها یا موضوعات خاص در کشور، مانند هفتۀ وحدت یا موضوع همبستگی مذهبی برگزار می شود، نوعاً رنگ وبوی دولتی دارد و بدون نوآوری و جذابیت های لازم برگزار می شود. مردم هم با کارهای این چنینی زیاد ارتباط برقرار نمی کنند. بنابراین در کاروان «ایران، سرزمین برادری» این ملاحظه را داشتیم که کار مردمی باشد و از کارهای فرمایشی فاصله بگیریم.

ویژگی دیگر کاروان «ایران، سرزمین برادری» که غفوری به آن اشاره کرد، «تلاش برای اعتمادسازی بین مذهبی» است. غفوری گفت: اختلافات فقهی مسئله ای نیست که به خودیِ خود به دشمنی و کدورت بینجامد. اما به دلایل مختلف در طول تاریخ، حکومت هایی که صرفه شان در اختلاف مسلمانان بوده، این اختلافات را بهانه ای برای دست اندازی به مسلمانان کرده اند. همین الآن هم چنین حکومت هایی را در سطح منطقه یا فراتر از آن شاهد هستیم. اما در اندیشۀ اسلام ناب، به تأسی از سیرۀ معصومین، وحدت جایگاهی بنیادین دارد. اعتماد، لازمۀ وحدت و همدلی بین مسلمانان است و این کاروان هم در همین راستا قصد دارد اعتمادی را که شایسته است بین مسلمانان وجود داشته باشد، پررنگ تر کند. امروز، همدلی و وحدت، علاوه بر تکلیفِ مسلمانی و ضرورت های منطقی برای هم زیستی، ضرورت های تاریخی و تمدنی هم دارد.

غفوری در انتها، اعضای کاروان را نمایندۀ قشرهای مختلف مردم دانست و با اشاره به این که سعی شده از قشرهای مختلفی که دارای وجهۀ هنری و فرهنگی هستند، بدون توجه به ذائقۀ سیاسی شان، برای شرکت در کاروان دعوت شود، گفت: نمایاندن هویت ملی مشترک و حفظ پیرنگ اسلامی، جزو نکاتی بود که برای این کاروان و ترکیب اعضای آن مدنظر داشتیم.

کاروان «ایران، سرزمین برادری» در روزهای پایانی بهمن ماه به سه استان گلستان (مناطق شرقی استان)، کردستان و سیستان وبلوچستان سفر می کند. «دیدار رودررو با مردم»، «گفت وگو با علما، نخبگان و هنرمندان مؤثر سه استان کردستان، گلستان و سیستان وبلوچستان»، «تجلیل از فعالان عرصۀ وحدت» و... برخی از برنامه های این سفر سه روزه را تشکیل می دهد