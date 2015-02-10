به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که با میزبانی باشگاه مینی گلف فور در مجموعه فرهنگی-ورزشی انقلاب انجام شد، خبرنگاران و اصحاب رسانه به یکدیگر به رقابتی دوستانه پرداختند که در پایان، حمیدرضا حجازی از خبر جام جم، مجید احتشام‌زاده رادیو تهران و خانم شادان محمدی وکیل از مجله علم و اخلاق به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. به بقیه خبرنگاران کارت عضویت 3 ماهه استفاده رایگان از مجموعه مینی گلف فور اهدا شد.

پیش از آغاز مسابقات نیز کیکاوس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف در صحبت‌های خود به نقش موثر رسانه‌ها در اطلاع رسانی، توسعه و پیشرفت ورزش و علل الخصوص رشته گلف اشاره کرد و اظهار کرد: "با برگزاری دومین دوره مسابقات مینی گلف جام رسانه‌ها شاهد حضور بیش از پیش اصحاب رسانه خواهیم بود و امیدوارم اینچنین رویدادهایی زمینه را جهت برگزاری مسابقات و گردهمایی مجدد عزیزان خستگی ناپذیر و پرتلاش رسانه فراهم کند".

همچنین اسپانسر این دوره از مسابقات، جوائز نفیسی به رسم یادبود به نفرات برتر اهداء کرد.

خبرنگاران علاقمند به مینی گلف می‌توانند برای استفاده ویژه از باشگاه مینی گلف فور با روابط عمومی فدراسیون گلف تماس حاصل فرمایند.