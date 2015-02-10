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۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۴۱

پورمهدی:

استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه ورزش ضروری است

استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه ورزش ضروری است

تبریز - معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه ورزش ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر شنبه در آیین افتتاح بزرگترين سالن رزمي طبقاتي استان در مراغه گفت: مدیران استانی باید ریسک پذیر بوده و با واگذاری اماکن نیمه تمام به بخش خصوصی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کاهش پروژه های نیمه تمام گام بردارند.

وی ادامه داد: وضعیت دولت با تحریم ناجوانمردانه و محدودیت های مالی و اعتباری دولت و هزینه های سنگین موجب شده تا پروژه های سنگین و میلیاردی با مشکل روبرو شوند و برای برطرف کردن این مشکلات نیاز به اجرای مدیریت جهادی و تفکری جدید با حمایت بخش خصوصی است.

پورمهدی افزود: از ظرفیت و توانایی خیرین ورزش یار و شهرداری شهرستان ملکان باید برای اتمام پروژه های عمرانی ورزشی استفاده کرد.

وی همچنین بر توسعه ورزش بانوان و اختصاص زمان بیشتر برای استفاده بانوان از این مکان ورزشی و همچنین جذب جوانان و نوجوانان به سوی ورزش تاکید کرد.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین در خصوص استادیوم پنج هزار نفری مراغه نیز گفت: این طرح از اولویت های استانداری در سال ۹۴ است.

 

کد مطلب 2493331

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