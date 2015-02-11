فعالیت مدیر سابق اداره کتاب از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی بود

علی‌اصغر کاراندیش مروستی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که موضوع «تخلف بزرگ اداری» که وزیر ارشاد، آن را علت برکناری علی شجاعی‌صائین از مدیریت دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه ذکر کرده است، دقیقاً چیست؟، گفت: من اطلاع دقیقی از تخلف اداری آقای شجاعی صائین ندارم اما می‌توانم این را بگویم که دیوان محاسبات به فعالیت او به عنوان «مدیرکل» ایراد گرفته بود، چون بازنشسته بوده است.

وی با اعلام اینکه شجاعی صائین بازنشسته سپاه است و دیوان محاسبات هم مطابق قوانین استخدامی این تصمیم را در مورد وی اتخاذ کرده است، افزود: دیوان، حدود یک ماه و نیم پیش، کتباً این موضوع را به ما اعلام کرد که آقای شجاعی به دلیل اینکه بازنشسته است، نمی‌تواند پست مدیریتی داشته باشد و با این عنوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: ما هم البته با دیوان محاسبات مکاتبه کردیم و گفتیم که به این دلایل، او می‌تواند به عنوان مدیرکل فعالیت کند و تلاش هم کردیم این موضوع را حل و فصل کنیم اما دیوان محاسبات متقاعد نشد و با رد استدلال‌های ما و ذکر استدلال‌های خودش، اعلام کرد که ادامه فعالیت او در این سمت، مغایر مقررات اداری و استخدامی است.

کاراندیش بار دیگر در جواب این نکته که موضوع اخیر با تخلف اداری که به گفته وزیر ارشاد از شجاعی صائین سرزده و علت اخراج او بوده است، متفاوت است، تاکید کرد: باید دید این بخشنامه چه بوده است؟ اگر اداری بوده، از طرف معاونت ما ابلاغ می‌شود اما ممکن است دستورالعملی مربوط به حوزه معاونت فرهنگی بوده باشد که اگر اینطور باشد، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به آن ورود نمی‌کند.

وی در پایان بار دیگر یادآور شد: من از چنین دستورالعملی که داخلی و مربوط به دیگر حوزه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بی‌خبرم اما از نظر ما به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع، ادامه کار آقای شجاعی در رده مدیرکل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکل بود.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو روز پیش به خبرنگار مهر گفت که خود شخصاً حکم برکناری مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی را امضا و آن را به معاون فرهنگی‌اش ابلاغ کرده و دلیل این تصمیم را هم بروز «یک تخلف بزرگ اداری» از سوی فرد یادشده ذکر کرد.

علی شجاعی صائین که در دولت قبل مدیرعامل خانه کتاب بود و در دوره جدید مسئولیت دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت، پس از کمی بیش از یک سال از تصدی مدیریت آن، از این سمت کنار گذاشته شد.