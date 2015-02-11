به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی 3 روز آینده با برگزاری 6 مسابقه پیگیری می‌شود. نبرد تیم‌های بالا، میانه و پائین جدول به این بازی‌ها حساسیت ویژه‌ای بخشیده است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

ملوان بندرانزلی - راه‌آهن تهران

نبرد دو تیم پائین جدول، دو تیمی که با دو چهره متفاوت به میدان می‌آیند. از یکسو ملوان میزبان قعرنشین این بازی، پس از پیروزی در تهران مقابل پرسپولیس، به بحران خود در این فصل تاحدودی پایان داد و می‌تواند با بردن راه‌آهن، ضمن فرار از قعرجدول، امیدوار به خروج از مثلث قعرنشینان باشد.

راه‌آهن هم پس از 5 باخت متوالی در نیم فصل دوم لیگ برتر و دو بعد از واگذار شدن رسمی به وزارت نفت، امیدوار است که با کسب امتیاز و یا پیروزی در انزلی به شرایط خود سروسامان دهد، اتفاقی که در انزلی برای تیم‌های بزرگ سخت است، چه برسد به راه‌آهن.

گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان

این بازی هم دومین نبرد تیم‌های پایین جدولی در هفته بیستم است. تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که به لطف پیروزی هفته گذشته خود تا رده سیزدهم بالا آمد و از مثلث فانوس به دستان خارج شد، در این هفته در خانه گسترش فولاد تبریز کار سختی را پیش رو دارد.

گسترشی‌ها در جدول رده‌بندی یک پله پایین‌تر از نفت قرار دارند؛ آن هم با یک امتیاز کمتر و قطعا برنده این بازی، شانس فرار از جمع چهار تیم قعرنشین را هم خواهد داشت. به همین دلیل اهمیت این بازی برای هر دو تیم بسیار بالاست و آن را می‌توان یک بازی شش امتیازی هم نامید.

پدیده مشهد - پرسپولیس تهران

این بازی را می‌توان نبرد پرسپولیسی‌ها دانست؛ جایی که علیرضا مرزبان، مربی پیشین سرخپوشان پایتخت هدایت پدیده را بر عهده دارد و رضا حقیقی در ترکیب این تیم مشهدی به میدان می‌رود. پدیده که در این فصل نوسانات زیادی داشته، در نیم فصل دوم بازی‌های بهتری‌ را از خود ارائه داده است و حتی هفته پیش در تبریز، تراکتورسازی را مغلوب کرد. بردی که باعث شد آنها در جدول‌ رده‌بندی، بالاتر از پرسپولیس قرار بگیرند.

شاگردان مرزبان در صورت پیروزی در این بازی و ناکامی صبا، شانس صعود به نیمه بالای جدول را دارند. نتیجه‌ای که وضعیت پرسپولیس را بدتر از شرایط فعلی خواهد کرد.

سرخپوشان پایتخت که یک ماه دیگر باید در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان نماینده ایران به میدان بروند، این روزها از نظر مدیریتی و نتیجه‌گیری، شرایط نابسامانی را تجربه می‌کنند. هر چند که خبر سرپرستی نژاد فلاح در این باشگاه مطرح شده، اما هنوز به صورت رسمی قطعیت پیدا نکرده است. موضوعی که می‌تواند تا حدودی به وضعیت مدیریتی این باشگاه سر و سامان دهد، اما مهم‌تر از آن، بحث نتیجه‌گیری است.

شاگردان حمید درخشان چهار هفته در لیگ و یک هفته در جام حذفی به صورت متوالی باخته‌اند و این اتفاق در تاریخ پرسپولیس بی‌سابقه بوده است. خصوصا اینکه یکی از این باخت‌ها مقابل ملوان قعرنشین و در ورزشگاه آزادی رقم خورده است.

حالا پرسپولیسی‌ها در روزی که حمید درخشان با اخراج سه بازیکن این تیم و البته بازگردان آنها سعی کرد انتقادات مطرح شده در مورد عدم مدیریت خود را به نحوی پاسخ دهد، تنها باید در مشهد پیروز شود، زیرا هیچ نتیجه دیگری به درد این تیم نمی‌خورد.

اگر پرسپولیس در مشهد ببازد و صنعتی خوزستان در این هفته به پیروزی برسد، سرخپوشان باید با رده دهم هم وداع کرده و به جایگاه یازدهم تنزل پیدا کنند. ضمن اینکه پیکان هم یک روز قبل از این بازی، در تهران با نفت بازی می‌کند و اگر مقابل قعرنشین پیروز شده باشد، پرسپولیس در پایان این هفته محکوم به قرار گرفتن در پنج تیم پایینی جدول خواهد بود.

صبای قم - تراکتورسازی تبریز

نخستین بازی از روز سوم هفته بیستم در قم برگزار می‌شود؛ جایی که صبای تقریبا بحران‌زده برای رسیدن به شرایط مطلوب و پایان روزهای ناخوشایند در نیم فصل دوم تنها به فکر پیروزی است که آنها به خاطر نتایج نه چندان خوب اخیر خود، تا رده هشتم هم پایین آمده، قطعا در صورت از دست دادن امتیاز در این بازی، در پایان دیدارهای هفته، محکوم به سقوط به نیمه دوم جدول هستند.

اما میهمان آنها تراکتورسازی است که به نحو دیگری دچار بحران شده است. تغییرات غیرمنتظره در رأس هرم سرمربیگری و کنار گذاشتن رسول خطیبی، به زعم مدیران این باشگاه، شاید یک شوک برای این تیم تبریزی باشد. اما ممکن است شرایط روحی بازیکنان به خاطر این تغییرات مطلوب نباشد و نتواند در قم هم نتیجه خوبی به دست آورد؛ موضوعی که آنها را بیش از گذشته از صدر دورتر می‌کند.

حال باید دید در این بازی مهدی تارتار که تا چندی پیش در تبریز فعالیت می‌کرد و از حال و هوای این شهر و تیم‌هایش شناخت کافی دارد، می‌تواند تیمش را از بحران نجات دهد، آیا تراکتورسازی با پیروزی در قم، مسیر جدیدی را بدون رسول خطیبی آغاز خواهد کرد؟

فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

پیروزی نفت در نخستین دیدار از هفته بیستم باعث شد این تیم تهرانی بار دیگر به صدر جدول صعود کند. اتفاقی که فولادی‌ها را بر آن می‌دارد در بازی عصر جمعه خود مقابل سپاهان تنها پیروز شوند تا بتوانند دوباره به صدر جدول بازگردند.

فولادی‌ها که به این بازی هم از نظر امتیازی و هم از نظر بازی تدارکاتی بسیار خوب جهت حضور در آسیا نگاه می‌کنند، اگر بتوانند سه امتیاز بازی را از آن خود کنند با روحیه بالاتر، خود را مهیای حضور در آسیا می‌کند. البته آنها باید برابر تیمی قرار بگیرند که مربی آن حسین فرکی است؛ کسی که این تیم را فصل گذشته با قهرمانی در لیگ، به آسیا رساند و شناخت کاملی از این تیم دارد.

حسین فرکی که پس از تساوی خانگی هفته پیش تیمش مقابل نفت مورد انتقاد هواداران سپاهان قرار گرفت، از این بازی تنها پیروزی می‌خواهد تا تیمش هم بتواند جایگاه بهتر از چهارمی در لیگ به دست آورد و هم دوباره رضایت هواداران را به دست آورد.

این تیم اصفهانی که هفته پیش با متوقف کردن نفت، صدرنشینی را از این تیم تهرانی گرفت، آیا در این هفته هم می‌تواند با متوقف کردن فولاد، بار دیگر صدر جدول را دستخوش تغییرات کند. این بازی البته تحت تاثیر هوای آلوده اهواز است و برگزاری اش در هاله ابهام است.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیستم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - ۲۳ بهمن‌ماه

* ملوان بندرانزلی - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه تختی انزلی

* گسترش فولاد تبریز - نفت مسجد سلیمان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه اختصاصی فولاد

جمعه - ۲۴ بهمن‌ماه

* پدیده خراسان - پرسپولیس، ساعت ۱۵، ورزشگاه ثامن مشهد

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره)

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه - ۲۵ بهمن‌ماه

* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر

جدول آقای گل لیگ:

۱۲ گل: لوسيانو ادينهو (تراکتورسازی)

۱۱ گل: سجاد شهباززاده (استقلال)

۷ گل: اميد ابراهيمی (استقلال)، محمدرضا خلعتبری (سپاهان) و سروش رفيعی (فولاد)

۶ گل: محسن دلير (تراکتورسازی)، مهدی شريفی (سپاهان)، محسن يوسفی (ملوان) و مسعود حسن‌زاده (ذوب‌آهن)

۵ گل: مارکو اورليو آيوبل و ايوب کلانتری (صبای قم)، رضا عنايتی (پديده - استقلال)، ميثم مجيدی (استقلال خوزستان)، محمد عباس‌زاده (پرسپوليس)، ميلاد ميداوودی (سايپا) و غلامرضا رضايی (نفت تهران)

جدول رده‌بندی لیگ برتر در پایان هفته نوزدهم