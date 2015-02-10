به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ‌آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم با وی، در خصوص پیشنهاد نیروی انتظامی برای راه اندازی مرکز مطالعات در قم به ظرفیت بالای حوزه‌های علمیه در این رابطه اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی مرکز مطالعات نیازمند تبیین تعاریف اولیه در خصوص موضوعات، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری است.

وی با بیان اینکه طلبه‌های فاضل حوزه علمیه مرتب به ما پیغام می‌دهند که اگر کاری در بخش‌های مختلف بر زمین مانده به ما ارجاع بدهید، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه با توان علمی خود در جهت پیشبرد اهداف و بالندگی نیروی انتظامی دریغ نخواهد کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت برخورد با ناهنجاری‌ها در جامعه، گفت: نیروی انتظامی در ارتباط با مسائل اجتماعی و مقوله امنیت مصادیق آن را بهتر می‌شناسد که با انتقال این مهم به حوزه، از طریق قرآن، روایات و سیره معصومین(ع) راهکارهای دینی ارائه شده و در جهت مقابله با ناهنجاری‌هایی که در جامعه به وجود می‌آید، هنجارهای تأثیرگذار جایگزین آن خواهد شد.



وی تصریح کرد: امروزه نیروی انتظامی حقیقتاً دیده‌بان بیدار برای حفظ نظم داخلی کشور است، شهدایی که تقدیم انقلاب کرده و فداکاری‌هایی که ما هر روزه در گوشه گوشه مرز از ایلام گرفته تا سیستان و بلوچستان و مراکز مختلف، شاهد ایثارگری‌های آنها هستیم.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: اگر حوزه و روحانیت مدافع انقلاب و نظام اسلامی است، یکی دیگر از اجزای این نظام نیروهای مسلح و نیروی انتظامی است که هرچه اینها قوی باشند به تناسب قدرت و قوتشان نظام را پایدار‌تر خواهند کرد.

نیازمند حوزه علمیه هستیم

در ابتدای این دیدار فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی می‌خواهد در قم اندیشکده‌ای با موضوعیت مباحث امنیتی و با پشتوانه دینی و حوزوی راه اندازی کند، گفت: در بحث امینت اجتماعی با استفاده از مطالعات دینی و فرهنگ اسلامی و الگوسازی از آن، مبانی، شیوه‌ها و حدود امنیت اجتماعی نیاز به کمک حوزه دارد.

سردار کاظم مجتبایی اظهار داشت: ما می‌خواهیم ظرفیت‌های ناجا و امکانات آن را پای کار بیاوریم و قطعاً حوزه هم در این خصوص تلاش می‌کند که این اتفاق بیافتد، کارآمدی دین در اداره جامعه در مسائل امنیت نظامی و انتظامی و ناجا که بیشتر در امنیت اجتماعی تمرکز دارد، ضروری است.

وی سپس با اشاره به تشکیل اتاق‌های فکر و جلسات هم اندیشی فرماندهی انتظامی استان قم با دانشگاه‌های استان، اضافه کرد: هرچه کار‌ها علمی و بر مبنای تحقیقات باشد، آزمون و خطای آن کمتر است.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اهمیت پلیس هوشمند، گفت: اگر اقدامات پلیس بر اساس مدل‌های علمی، منطقی و مراقبت‌های نامحسوس باشد، پیشگیرانه بوده و سرعت، دقت و کنترل بیشتر شده و مردم آسیب کمتری می‌بینند.

وی افزود: البته این بیشتر در ابزارهای اپتیکی و فیزیکی است و بخش عمده کار ما، نگرش کارکنان است، چون اگر وسیله باشد ولی نگرش استفاده درست از آن وجود نداشته باشد به جای اینکه تولید امنیت کند، تولید ناامنی خواهد کرد.

مجتبایی در خصوص موضوعیت جلسه، گفت: اگر با یک پشتوانه دینی و معرفتی بتوانیم در یک مرکز منسجمی این کار را پیگیری کنیم، این اقدام در حوزه امنیت ماندگار و به دیگر استانها نیز تسری پیدا می‌کند البته این ایده دو بخش دارد که یک بخش آن سخت افزاری و نیازمند امکانات است که بر عهده مجموعه استان و ناجاست و بخش دیگر آن پشتیبانی دینی و معرفتی توسط حوزه علمیه است.