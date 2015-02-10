حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن معادلات جهانی را برهم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژه های شهرستان البرز گفت: مردم ایران به ویژه قزوین پرشورتر و آگاهانه تر از سال های گذشته در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه حضور خواهند داشت تا ضمن تجدید بیعت با شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری از آرمانهای انقلاب نیز صیانت کنند.

استاندار قزوین افزود: ۲۲ بهمن به عنوان عیدی ملی و دینی و یوم الله است و از مردم انتظار داریم به این روز ساده نگاه نکنند و بدانند یکی از مهمترین حرکت های نظام جمهوری اسلامی برپایی راهپیمایی هاست که از قبل از انقلاب شروع شده و تاکنون نیز با صلابت و باشکوه در ایام مختلف شکل می گیرد.

روزبه تصریح کرد: این راهپیمایی تاثیر مهمی در عرصه جهانی و بین المللی خواهد داشت و حضور گسترده گروهای مختلف مردم جواب قاطع به کینه توزی، یاوه گویی و توطئه های دشمنان است و مطمئن باشد هرچه این مشارکت بیشتر باشد یاس بدخواهان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن روز جشن ملی است یادآورشد: ۲۲ بهمن، روز تحقق وعده های الهی است و باید آن را هرچهد باشکوهتر گرامی بداریم و یکی از کارهای مهم ما حضور در راهپیمایی این روز است و نباید از آن غافل شویم.

روزبه با بیان اینکه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن تجلی اراده ملت ایران است افزود:یکی از کارسازترین اقدامات درطول انقلاب حضور مردم در این راهپیمایی ها بوده است که در زمان های حساس و مهم در عرصه داخلی و بین المللی کمر دشمنان و امریکا را شکسته و معادلات آنها را بهم ریخته است.

وی ادامه داد: فردا مردم قزوین راهپیمایی با شکوه و با نشاطی را شکل خواهند داد و نشان خواهند داد برای صیانت از دستاوردهای انقلاب مصمم و با عزمی راسخ آماده اند و با هوشیاری تمام در صحنه خواهند بود.

مدارس شش شیفته برچیده شد

استاندار در ادامه با بیا ن این مطلب که در حوزه ساخت و ساز مدرسه اتفاقات بسیار خوبی افتاده است اظهار داشت: امروز وقتی در مدارس حضور پیدا می کنیم خدا را شکر می کنیم زیرا در گذشته چنین امکنات و فضاهایی در اختیار معلمین و دانش آموزان نبود و شاهد مدارس شش شیفته بودیم اما امروز دانش آموزان در کلاس هایی زیبا و مدرن درس می خوانند که این امکانات به برکت نظام اسلامی و مشارکت خیرین بدست آمده است.

روزبه گفت: معلمین باید ضمن مقایسه گذشته با شرایط کنونی در تعلیمات خود به دانش آموزان بیاموزند تا از این سرمایه ها بخوبی استفاده و نگهداری کنند و قدردان فضاهای آموزشی خود باشند.

استاندارنگهداری از مدارس را از دغدغه های جدی مدیران، معلمین و دانش آموزان دانست و تصریح کرد: برای نگهداری از امکانات و فضاهایی که در اختیار دارید بکوشید و نگذارید این سرمایه های ملی در زمانی کوتاه از بین برود.

وی اظهارداشت: باید آموزش های لازم و مهارت های زندگی را از سنین کودکی به دانش آموزان یاد دهیم تا کودکان ضمن استفاده درست از کلاس و مدارس خود در خصوص رعایت بهداشت فردی، اجتماعی، نریختن زباله در مدارس آموزش ببینند تا این دوران به عنوان یک نظام خود مراقبتی در زندگی فردای آنها نیز موثر باشد.

هزینه ساماندهی زباله در استان می تواند در ساخت ۱۵۰ مدرسه هزینه شود

استاندار گفت: امروز در استان برای مدیریت زباله حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه می شود در حالی که برای ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه یک میلیارد تومان لازم است و اگر بتوانیم موضوع زباله را با آموزش و فرهنگ سازی مدیریت کنیم و حجم آن را کاهش دهیم بسیاری از اعتبارات را قادریم در کارهای اساسی و ساخت مدرسه مصرف کنیم که حداقل ۱۵۰ مدرسه ساخته می شود.

روزبه افزود: امروز در دنیا به زباله به عنوان یک منبع تولید انرژی هم نگاه می شود ولی متاسفانه در کشور ما به این موضوع فکر نشده است و هزینه های زیادی را هم برای جمع آوری به کشور تحمیل می کند و آلودگی های زیادی هم به دنبال دارد.

استاندار خطاب به معلمین گفت: آموزش مهارت و رفتارهای زندگی و اجتماعی به دانش آموزان ضمن اینکه به عنوان یک فرهنگ عادت زندگی روزمره آنها خواهد شد بسیاری از هزینه های اضافی را هم کاهش خواهد داد.

معلمان برنامه مهارت آموزی ارائه کنند

وی بیان کرد: ایران اسلامی کشوری پر ازامکانات است و اگر از آنها درست استفاده کنیم قادریم کارهای بزرگی را به اجرا درآوریم لذا از معلمان و مدیران انتظار داریم برنامه ای ارائه کنند تا دانش آموزان در حین تحصیل با فرهنگ نگهداری مدارس، کاهش تولید زباله، نظافت محیط تحصیل و منازل هم آشنا شوند تا وقتی بزرگ شدند برخی رفتارها در آنها شرطی و نهادینه شده باشد.



