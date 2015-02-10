اختیارات سازمان چای افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در نشست مسئولان، معاونان استانی و دست اندرکاران صنعت چای در استان گیلان اظهار داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی، اختیارات سازمان چای افزایش یافته و از هرگونه اقدام و تصمیم گیری این سازمان در ایجاد محدودیت در واردات بی رویه چای به کشور، حمایت می شود.

وی با تفویض اختیارات سازمان چای گفت: ۱۶۰ میلیارد تومان اعتباری که در بودجه برای صنعت چای و چایکاران در نظر گرفته شده است، نیازمند تمرکز بر ۵ محور تملک، سازماندهی تولید، فرآوری، تبلیغ و خرید تضمینی برگ سبز چای بوده که لازم است سازمان چای با ارائه برنامه و طرح های مناسب، از این اعتبار حداکثر استفاده را ببرد.

معاون رییس جمهور با اعلام اینکه دستور پرداخت ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بهزراعی باغات چای داده شده است، افزود:حمایت از محصول چای در دولت تدبیر و امید نسبت به سالهای گذشته و با اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان، افزایش چشمگیری داشته است.

نوبخت با بیان اینکه به عنوان یک گیلانی نسبت به چای، چایکار و کشاورز گیلانی احساس دین می کنم گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از هر محصول کشاورزی که مثل چای دچار بحران شده است، در جهت بهبود و ارتقای وضعیت، حمایت می کند.

سخنگوی دولت با اعلام تصویب تشکیل صندوق حمایت از چایکاران اظهار داشت: بر اساس قانون، دولت موظف است تا درباره تاسیس صندوق های غیر دولتی حمایتی، با تمام توان خدمت رسانی و کمک کند.

وی اعلام کرد: تا اسفند ماه سال جاری، مقدمات تشکیل این صندوق فراهم می شود.

نوبخت با اعلام اینکه برای کمک به چایکاران از هیچ کمکی دریغ نمی کند افزود: امیدوارم با انعکاس هرچه بیشتر و بهتر مشکلات چایکارن و فعالان صنعت چای، شاهد رفع مشکلات این حوزه باشیم.