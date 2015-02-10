32 مورد مرگ مشکوک در یکی از بیمارستان های بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری PTI هند، رسانه های بنگلادش از مرگ مشکوک 32 نفر از جمله 10 نوزاد در یکی از بیمارستان های دولتی در شهر داکا خبر دادند. بر این اساس تمام این افراد تنها در عرض 12 ساعت جان باخته اند.

در پی انتقادهای رسانه ها به عملکرد این بیمارستان دولتی، هیئتی سه نفره از سوی وزارت بهداشت بنگلادش مسئول تحقیق در این خصوص شد. «زاهد مالک» وزیر بهداشت و خانواده بنگلادش با بیان این مطلب گفت در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اقدام لازم انجام خواهد شد.

یک مقام بیمارستان مذکور در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد بزرگترین نوزاد از بین 10 نوزادی که جان باخته است یک و نیم سال داشته است. این در حالی است که خانوده های قربانیان پزشکان و پرسنل بیمارستان را مسئول جان باختن عزیزان خود می دانند.