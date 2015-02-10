گلوله های آمریکایی در کوچه پس کوچه های شهر در «عنایت آمریکایی»

خبرگزاری مهر/ محسن پیرهادی: تا به حال در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران، بهشت رضای مشهد، بهشت رضوان اصفهان و.. قدم زده اید؟، سنگ مزارهای برخی شهدا جملات جالبی دارد اما یک نکته آن برایم جالب بوده است. آنجاکه محل شهادت برخی از شهدا را «کوچه پس کوچه های شهر» ذکر کرده بود. مغازه داری در دروازه دولاب، خیاطی در خیابان فداییان اسلام شهرری و...

این شهدای گرانقدر در شلمچه، دهلاویه، فاو و.. با «گلوله های آمریکایی» به دست مزدوران بعثی به شهادت نرسیده بودند بلکه در خیابانهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و.. با «گلوله های آمریکایی» به دست مزدوران سازمان منافقین به شهادت رسیده بودند. افرادی که برخی از آنها صرفا به دلیل «داشتن محاسن بر صورت» و «نصب تصویر امام(ره)» با گلوله های آمریکایی به شهادت رسیدند.



2- بر همین اساس بود که به ذهنم رسید چگونه می توان بخشی از مظلومیت مردم را در مقابل استکبارجهانی به تصویر بکشیم و پیشنهادی رسید که «عنایت آمریکایی» نام داشت. «عنایت آمریکایی»، عنوان بیلبوردهایی است که حداقل 5 مورد از جنایات آمریکا علیه مردم ایران و دانشمندانمان را به تصویر می کشد تا یادمان نرود که با نظام سلطه، طرف هستیم. عنایت آمریکایی همان نعل وارونه است، آمریکایی که مدعی اصل آن است. ما معتقدیم آمریکا چهره ای دوگانه دارد و ظاهر فریب و سیاه باطن و دیو سیرت است. با شعارهای دفاع از حقوق بشر و بشر دوستانه، افکار عمومی را فریب می دهد. 5 مورد انتخاب ما برای بیلبوردهای آمریکایی بر این اساس شکل گرفت:



الف- دولت امریکا مدعی است با تروریسم به هر شکل آن مخالف است اما در پشت صحنه، گروههای شناخته شده تروریستی نظیر منافقین؛ القاعده و گروهک تروریستی ریگی در مجاورت مرزهای شرقی ایران را شکل داده است.



ب- یادمان هست در آخرین ماه میلادی 2014، «جیم دبلیو دین»،‌ افسر پیشین ارتش آمریکا افشا کرد که وی و شماری از اعضای موسسه اش تحت عنوان «کهنه سربازان آمریکا» اطلاعاتی دارند مبنی بر اینکه یک سازمان مخفی آمریکایی که مورد حمایت دستگاه اطلاعات آمریکا و سازمان موساد اسرائیل است دانشمندان هسته ای ایران را ترور کرده است.



ج- تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای است که از ابتدای انقلاب اسلامی تجربه شده و در دوران جنگ، شدت بیشتری به خود گرفت و تا به حال نیز ادامه پیدا کرده است. آمریکا به عنوان ام‌الفساد نظام بین‌الملل تلاش کرده از طریق ایجاد محدودیت‌های فراوان اقتصادی، عرصه زندگی را بر مردم ایران تنگ نموده و آنها را وادار به اعتراض نسبت به سیاست‌های نظام اسلامی نماید. به عبارت دیگر آمریکا می‌خواهد به مردم ایران این پیام را منتقل کند که مشکلات ایجاد شده در زندگی آنها به دلیل عدم همراهی نظام اسلامی با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه و جهان است. در نتیجه آمریکا امید دارد که مردم ایران به دلیل مشکلات ایجاد شده در زندگی‌شان، لب به اعتراض به سیاست‌های کلان نظام اسلامی بگشایند و به صورت حرکت‌های اعتراضی اجتماعی آنها را نشان دهند و در نهایت در اثر فشارهای ایجاد شده، مسئولین ارشد نظام مجبور به تغییر سیاست‌ها و رفتارهای خود در سیاست خارجی شوند. این مهمترین راهبرد شیطان بزرگ در این زمان است.



د- عنایت دیگر آمریکایی ها به ملت ایران! کوتادی ننگین 28 مرداد است. مطالعه تاریخ سیاسی ایران نشان می دهد که رویدادهای مشابهی از خصومت ورزی های امریکا و انگلیس علیه ایران تجربه شده است که هریک از اهمیت خاصی در تاریخ تحولات سیاسی ایران برخور دار است، اما در میان این رویدادها ، کودتای امریکایی- انگلیسی ضد دولت وقت ایران در سال 1332 به دلایل متعدد، برگی ماندگار در تاریخ سیاسی ایران است. تاریخ هموراه مملو از وقایعی است که گذشت سالیان دراز هم آنها را به فراموشی نخواهد سپرد. کودتای 28 مرداد نیز یکی از آن رویدادها است که زشتی هایش در اذهان مردم ایران نقش بسته است.



ه- تو گویی دشمنی آمریکا با ملت‌های آزاده جهان بی ‌پایان بوده و هر لحظه که فرصتی می‌یابد خصومت خود را با آنها نمایان می‌سازد. مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری حامل 290 انسان بی ‌دفاع اعم از زن و کودک و پیر و جوان تنها یک پیام می‌تواند داشته باشد و آن اینکه آمریکا برای حصول به منافع خود حاضر به فدا کردن انسان‌های بی‌شماری است و حقوق بشر و دموکراسی فقط ‍ژستی برای استیلای دراز مدتش است.



4- تابلوهای «عنایت آمریکایی» ارتباطی با مذاکرات هسته ای ندارند. این تابلوها برای این است که هویت ما، معنای وجودی ما در مبارزه با ظالم و ظلم ستیزی بیان شود. ما فراموش نکردیم برای چه انقلاب کردیم و خدای نکرده اگر خدشه ای به آبرو و عزت ما وارد شود تاریخ انقلاب و دلسوزان به کشور این موضوع را نخواهند بخشید. برخی این را به آن مرتبط می دانند. اشکالی ندارد. امروز فرزندان انقلابی رهبر حکیم انقلاب پشت میز مذاکره نشسته اند تا از حقوق مردم ایران دفاع کنند و البته به خوبی می دانند که با «دوست» مذاکره نمی کنند بلکه با «خصم» مذاکره می کنند. ظریف، عراقچی، تخت روانچی و.. با تجربه هایی که سالها آموخته اند و مشاهداتی که در یکسال گذشته داشته اند و البته عنایت! حاکمان کاخ سفید به ملت ایران(حمایت از منافقین، ترور دانشمندان هسته ای، حمایت و طراحی کودتای 28 مرداد، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و...) را هم می دانند. تیم مذاکره کننده ایرانی، از هوشمندی بالایی برخوردارند و محکم استوار تلاش خواهند کرد تا خصم را در مقابل ملت ایران به کرنش وادار کنند.