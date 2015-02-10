منیت ها را کنار بگذاریم و با اتحاد مشکلات البرز را حل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی روز سه شنبه در مراسم گشایش ساختمان بخشداری مرکزی و فرمانداری کرج اظهار داشت: فرمانداری ها در ایجاد همگرایی بین ادارات برای دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش تاثیرگذاری دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب های دنیا به شمار می رود، گفت: در سال های اخیر جنبش های آزادیخواهانه کشورهای منطقه به تاسی از انقلاب ایران رخ داده و این کشورها دیگر اجازه عرض اندام بیگانان در اداره مملکت خود را نمی دهند.

طهایی با بیان اینکه اراده مردم مهمترین عامل پیروزی انقلاب بود، افزود: رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب و خواست و اراده مردم بزرگترین انقلاب تاریخ را رقم زد که تکرار نخواهد شد.

استاندار البرز در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به نامگذاری امروز در روز شمار فجر به نام "وحدت" اظهار داشت: باید تلاش کنیم با وحدت و انسجام و همدلی مشکلات جامعه را حل کرده و در جهت تامین نیازهای مردم گام برداریم.

وی گفت: تجربه ثابت کرده هر جا مدیران استان با یکدیگر متحد و یکدل باشند به راحتی می‌شود بر مشکلات فائق آمد.

استاندار البرز نیت خالصانه و دوری گزیدن از منیت ها را عامل انجام احسن کارها دانست و افزود: مسئولان باید تلاش کنند در خدمت رسانی رضایت مردم را جلب کنند زیرا مردم از مسئولان انتظار دارند.

تقویت نظام به حضور و حمایت مردم وابسته است

همچنین محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با بیان اینکه دشمنان برای فاسد و منزوی کردن ملت ایران سالیانه هزینه‌های هنگفتی را صرف برنامه‌های کلان می‌کنند، اظهار داشت: اما مردم هوشیار و آگاه ما با پیروی از ولایت فقیه همواره برنامه و نقشه‌های ننگین دشمنان را نقش برآب می‌کنند.

وی پاسداری از انقلاب را وظیفه همه قشرهای مردم و مسئولان دانست و افزود: مدیران و کارکنان دستگاهها دولتی وغیردولتی با ید طوری به مردم خدمت کنند که رضایت جامعه اسلامی را از عملکرد متولیان امور و نظام به همراه داشته باشد.

کولیوند ادامه داد: تقویت این نظام به حمایت و حضور مردم در صحنه های مختلف نیازمند است و یکی از مهمترین حضورهای مردمی و اتحاد و همدلی در راهپیمایی 22 بهمن رقم می خورد.

براساس این گزارش ساختمان بخشداری مرکزی کرج در زمینی به مساحت 840 متر مربع در شش طبقه و با اعتباری بالغ بر25 میلیارد ریال احداث و فرمانداری کرج هم در همین مکان مستقر شده است.