عملیات ساخت بازوی شرقی در بندر بزرگ تجاری کیش به اتمام رسید

محمد علی رستگار در گفتگو با مهر در مورد ساخت بازوی شرقی بندرگاه کیش گفت: عملیات ساخت بازوی شرقی بندرگاه کیش به دنبال درخواست مکرر شرکت های حمل و نقل شن و ماسه مبنی بر کمبود پست های اسکله جهت تخلیه شن و ماسه، تصمیم به جابجایی موج شکن شرقی جهت تسهیل در انجام این کار و بنابر صلاحدید و دستور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش اجرا شد.

رستگار افزود: موج شکن بازوی شرقی به طول 400 متر و عرض 17.5 تا 27 متر احداث و پس از آسفالت بلوار منتهی به خیابان اصلی، سیستم روشنایی آن نصب شد و در حال حاضر تخلیه شن و ماسه در این مکان انجام می شود.

وی تصریح کرد: این موج شکن، ظرفیت پهلو دهی شش شناور بارج و یدک کش را دارد که ساعت کار را در این بندر چند برابر کرده است.

مدیر کل بندرگاه کیش خاطرنشان کرد: ساعت تخلیه و بارگیری از 7 صبح تا 18 عصر می باشد که در این مدت نمایندگان اداره کل بنادر و کشتی رانی، حفاظت فیزیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در این منطقه مستقر هستند.

وی در خاتمه اظهارداشت: تا چند روز آینده با نصب دو برج روشنایی بر روی اسکله، امکان تخلیه و بارگیری در شب را فراهم خواهد شد.

همه روزه صدها قلم انواع لوازم حفاری، کالای تجاری، مواد سوختی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی از بنادر داخلی و خارجی وارد بندر تجاری کیش می شود.