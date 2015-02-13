جدول برداشت آب از 609دشت ابلاغ شد/بحران آب در بزرگترین منطقه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: کمیسیون تلفیق مجلس 500 میلیون دلار برای تامین آب شرب روستاها اختصاص داده که با تخصیص این اعتبار، جهش جدی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

وزیر نیرو مهم‌ترین مسئله استان کرمان را در حال حاضر آب دانست و اظهاداشت: 3 برنامه انتقال آب برای این منظور در دست اجرا داریم که انتقال آب از بهشت آباد برای شمال استان یکی از این طرح‌ هاست که امیدواریم از سال آینده مرحله اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: انتقال آب از سدصفارود پروژه دیگری است که بزرگترین تونل انتقال آب به طول 38 کیلومتر در کشور است. چیت چیان تصریح کرد: انتقال آب موجب پایداری منابع آب در منطقه نمی‌ شود و سیاست استاندار کرمان در مدیریت مصرف آب بسیار سیاست درستی است و باید در همه استان‌ ها دنبال شود.

چیت چیان ادامه داد: تاکنون وزارت نیرو در 609 دشت کشور ظرفیت آب‌ های زیرزمینی را اندازه گیری و میزان آبی که می‌ توان برداشت کرد را معین و بین 4 گروه مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز تقسیم کرده و به دستگاه‌ های ذیربط ابلاغ شده است.

وزیر نیرو گفت: شوراهای حفاظت منابع آب وظیفه اجرای کامل این موارد را دارند و در استان‌ ها میزان آب‌ های سطحی موجود و میزان برداشت مشخص شده است. کرمان در آب شرب سخت‌ ترین وضعیت را در بین شهرهای بزرگ کشور دارد و حدود 1800 لیتر آب بر ثانیه در حال حاضر تامین می‌ شود که کفاف نیاز شهر را نمی‌ دهد. باید طی 4 سال آینده تا رسیدن آب انتقالی به استان، از طریق صرفه جویی کار را مدیریت کنیم.