ناسا نخستین زیردریایی فضایی جهان را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا در سالهای اخیر انبوهی از سیستم های حرکتی برای توسعه اکتشافات خود در سیارات و اجرام مختلف منظومه شمسی طراحی و ساخته است و حالا در نظر دارد زیردریایی هایی را برای توسعه این برنامه راهی فضا کند. قرار است این رویداد مهم فضایی تا سال 2040 عملیاتی شود.

در سمپوزیوم ایده های پیشرفته مفهومی ناسا که به تازگی در فلوریدا برگزار شد، دانشمندان و مهندسان این آژانس فضانوردی طرح اولیه ساخت زیردریایی فوق مدرنی برای نفوذ به اعماق اقیانوس های تیتان ارایه کردند.

این اقیانوس ها مملو از هیدروکربن های مایعی هستند که در قطب های بزرگترین قمر زحل به چشم می خورد.

به عقیده بسیاری از دانشمندان علوم فضایی اگر قرار باشد عجیب ترین قمر از میان انبوه اقمار منظومه شمسی انتخاب شود تیتان گزینه نخست خواهد بود.

تیتان بزرگتر از عطارد – نخستین سیاره منظومه شمسی از حیث فاصله با خورشید – است و در علم نجوم به عنوان تنها قمر در منظومه شمسی به شمار می آید که ساختار اتمسفریک کاملی دارد. با این حال این قمر بسیار سرد است.

کاوشگرهایی که در دهه های گذشته به زحل و اقمار آن رسیده است از بخشی از ناشناخته های تیتان پرده برداشته اند. در خلال این بررسی ها مشخص شده که سه اقیانوس بزرگ قطبی شامل متان و اتان در این قمر وجود دارد.

بزرگترین اقیانوس از این مجموعه Kraken Mare نام دارد که در سال 2007 و توسط کاوشگر کاسینی کشف شد. تخمین زده می شود مساحت این اقیانوس 400 هزار کیلومتر مربع و عمق آن نیز درحدود 160 متر باشد.

دانشمندان معتقدند نفوذ به اعماق این اقیانوس ها پرده از بسیاری از رازهای تیتان خواهد برداشت. از این رو ناسا به فکر ساخت زیردریایی ویژه ای برای این منظور افتاده است.

این زیردریایی حدود یک تن وزن داشته و از سیستم پیش رانش الکتریکی برای مأموریتی که 90 روز به طول خواهد انجامید استفاده خواهد کرد.