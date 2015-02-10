آماده باش تیم های امدادی در خوزستان/ توزیع 220 هزار ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز که به همراه وزیر بهداشت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور بررسی شرایط استان از نظر مواجهه با ریزگردها به خوزستان سفر کرده است، گفت: از ابتدای بروز پدیده گرد و غبار و ریزگردها در اهواز، گروه‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان خدمات امدادی لازم را به مردم شهرها و شهرستان‌های استان ارائه کرده‌اند.

وی افزود: بر این اساس تا کنون میان ۲۲۰ هزار تن از مردم استان خوزستان ماسک و در میان ۲۰۰ هزار تن دیگر بروشورهای آموزشی و هشدار دهنده درباره ریزگردها، توزیع شده است.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام آماده‌باش ۳۹ تن از امدادگران هلال‌احمر به‌منظور خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: همچنین ۲۹ دستگاه آمبولانس نیز برای ارائه خدمت و انتقال افراد متاثر از گرد و غبار به بیمارستان و مراکز درمانی به کار گرفته شده است.

وی گفت: در این زمینه به استان‌های همجوار خوزستان هم آماده‌باش داده‌ایم تا در صورت نیاز امدادگران آنها هم برای خدمت‌رسانی به استان اعزام شوند.

چرخ‌ساز تصریح کرد: مقرر شده است تا گزارش سفر اعضای دولت به خوزستان به منظور بررسی شرایط این استان از نظر مواجهه با پدیده گرد و غبار و ریزگردها روز شنبه به دولت ارائه شود.

بر اساس این گزارش، به دنبال شدت گرفتن پدیده ریزگردها و گرد و غبار در استان خوزستان عصر سه شنبه به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری تیمی از دولت از جمله وزیر بهداشت، رئیس سازمان مدیریت بحران و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر عازم اهواز شدند.