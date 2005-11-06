كتاب " بوديسم در كانادا " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در طول نيم قرن گذشته، بوديسم به يكي از اديان بزرگ و مهم كانادا تبديل شده است. گسترش بوديسم به همراه مهاجرت آسياييها به كانادا نيز يكي از ابعاد حائز اهميت در اين روند محسوب مي شود، اما در اين ميان بسياري از كانادايي - اروپاييها نيز به آيين بوديسم علاقه وافري نشان داده اند. اين كتاب پديده بوديسم در كانادا را از ديدگاهي منطقه اي تحليل كرده است.

اين اثر بررسي حائز اهميتي از جايگاه آيين بوديسم در اين كشور غربي توسعه يافته كه از فرهنگ يهودي- مسيحي برخوردار بوده ارائه داده است.

اين كتاب براي دانشجوياني كه در رشته دين، بوديسم و مطالعات آمريكاي شمالي تحصيل مي كنند مورد استفاده قرار مي گيرد.

بوديسم در شهر بريتيش كلمبيا، بوديسم در البرتا، بوديسم در ساكتاچوان و مانيتوبا، تنوع بوديسم در اونتاريو، بوديسم در تورنتو، سياستهاي به رسميت شناختن، بوديسم لائو در تورنتو؛ بوديسم در كبك، مرزهاي مبهم : جوامع بوديسم در مونترال برخي از عناوين فصول اين اثر محسوب مي شوند.

نويسنده اين اثر بروس ماتيوز رئيس دپارتمان هنر و اديان تطبيقي دانشگاه اركاديا دراستان نوا اسكوتيا محسوب مي شود.