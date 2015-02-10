وضعیت زیرمیزی پزشکان/کمبود 26 هزار تخت بیمارستانی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در افتتاح بخش های جدید بیمارستان امام حسین(ع)، گفت:‌ به رغم تلاش هایی که پس از انقلاب در حوزه آموزش پزشکی، شبکه بهداشت، تولیدات علمی و دارویی شده اما در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه درمان با کاستی‌هایی مواجه بوده و هستیم.

وی افزود: به همین دلیل دولت یازدهم طرح تحول سلامت را آغاز کرد و از 15 اردیبهشت با 3 هدف حمایت مالی از اقشار محروم، دسترسی به عدالت خدمات درمانی و ارتقای کیفیت این طرح دنبال شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌ها ارتقای کیفی خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی بوده، گفت: این حوزه از نقاط ضعف ما بود که در قالب این طرح اکنون 2 میلیون و 100 هزار متر مربع در حال بازسازی است. این بازسازی در قالب 80 هزار تخت در 560 بیمارستان کشور بوده که یک میلیون مترمربع آن به اتمام رسیده است.

آقاجانی افزود: 80 درصد کل پروژه پیشرفت داشته، 30 هزار تخت نوسازی و بقیه تخت‌ها مورد بازسازی قرار می‌گیرند.

وی حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را از دیگر برنامه‌های طرح تحول سلامت دانست و گفت: قبل از اجرای طرح حدود 2 هزار و 200 پزشک متخصص در مناطق محروم خدمت می‌کردند که اکنون با رشد 77 درصدی 2900 پزشک در مناطق محروم خدمت‌رسانی می‌کنند.

آقاجانی گفت: فقط 5 درصد از این پزشکان تمام وقت بودند که دسترسی مردم به خدمات را کم می‌کرد اما اکنون به 100 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: باید مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گرفتند که این امر محقق شد و در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌هایشان پوشش داده می‌شد که اکنون 4.5 درصد متوسط هزینه بستری را می‌پردازند.

آقاجانی گفت: پرداخت غیرقانونی و زیرمیزی در مطالعه مرکز ملی تحقیقات سلامت اکنون به صفر رسیده است. نمی‌توانیم ادعا کنیم کاملا برچیده شده اما جامعه پزشکی همراهی قابل توجهی کرده و این زیرمیزی بسیار کاهش پیدا کرده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: امروز می‌توانیم بگوییم حلقه حفاظتی مردم در برابر هزینه‌های سلامت در کشور تا حد زیادی محقق شده است.

آقاجانی برنامه‌های حوزه درمان برای سال 94 را در 5 حوزه اعلام کرد و گفت: اورژانس بیمارستانی، بخش مراقبت‌های ویژه، دیالیز، ساخت و تجهیز مراکز سرطان در 3 سطح تشخیص زودرس، درمان و مراقبت در شهرهای مختلف و راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه که به تعداد 5 هزار و 600 مطب جدید ساخته خواهد شد.

وی بر مشارکت خیرین در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: منابع دولت کافی نیست در کشور 80 هزار تخت داریم که 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر است که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: در استان تهران 26 هزار تخت کمبود داریم بطوریکه در شهرهای شرقی استان تهران به شدت کمبود تخت وجود دارد و بیش از غرب آن است.