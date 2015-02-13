ون کوچکی که هوشمندانه ترمز می گیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان از جمله پیشگامان طراحی و ساخت ون های کوچک است. سری Caddy این شرکت در دنیا زبانزد است و هم اکنون انبوهی از ون های کوچک این خودروساز در سراسر جهان در امور تجاری و حتی مصارف شخصی و خانوادگی به کار گرفته می شود.

این شرکت به تازگی نسل چهارم Caddy های خود را درحالی ارایه کرده که نسل قبلی آن با فروش 1.5 میلیون دستگاه در مدت 11 سال رکوردی تاریخی برجای گذاشت و حالا فولکس واگن در نظر دارد این موفقیت را در نسل جدید این خودرو نیز ادامه دهد.

مدل 2016 این خودرو تلفیقی از هنر و فناوری عنوان شده است به طوریکه موتور آن با کیفیت بالایی کار کرده و به راحتی امتیازات لازم برای استاندارد آلایندگی EU6 را کسب می کند.

قدرتمندترین نسخه موتور این خودرو تا 150 اسب بخار قدرت دارد که برای خودرویی با مشخات یک ون کوچک ایده آل به نظر می رسد.

نکته حائز اهمیت درباره ون کوچک فولکس واگن مصرف سوخت بسیار پایین است به طوریکه در هر 100 کیلومتر طی مسافت کمتر از 4 لیتر مصرف می کند.

همچنین نسخه گازی این خودرو نیز به ازای هر 100 کیلومتر طی مسافت تنها 4.1 کیلوگرم گاز طبیعی مصرف می کند که از این نظر می توان گفت فولکس واگن استانداردی جدید در صنعت خودرو ارایه کرده است.

یکی از ویژگی های این خودرو سیستم هوشمند کنترل محیط آن است به طوریکه اگر راننده در سرعت های کمتر از 30 کیلومتر متوجه مانع پیش روی نشود، سیستم به طور خودکار عمل کرده و ترمزها را فعال می کند.

ثبت سفارش این خودر برای فروش در سال آینده از دو ماه آینده آغاز خواهد شد.