معاون آموزشي دانشگاه خواجه نصير: افزايش اساتيد مصاحبه كننده در آزمون دكتري درصد اعمال سليقه هاي شخصي را كاهش مي دهد

دكتر محمد رضا كاويانپور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشجويي براي ورود به دوره دكتري مناسب است كه پروژه مطلوب و قابل قبولي ارائه دهد. يك استاد علمي و برجسته براي گزينش دانشجو در آزمون دوره دكتري به دنبال فردي است كه صلاحيت واقعي را براي ورود به دوره دكتري داشته باشد و بايد از افرادي كه ادعاي ارائه كاري ارزشمند را دارند، پرهيز كند.

وي آگاهي استاد و دانشجو از اطلاعات و دانش يكديگر را از الزامات ورود به دوره دكتري دانست و تصريح كرد: درصورتي كه استاد و دانشجو با يكديگر آشنايي نداشته باشند و از خصوصيات و علم يكديگر اطلاعي نداشته باشند در طول دوره دكتري با مشكلاتي مواجه مي شوند.

كاويانپور اظهارداشت : از سوي ديگر، سيستم سنجش عمومي براي گزينش دانشجو قابل قبول نيست. نبايد آزمون دوره دكتري را نيز به مشكلات آزمون هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دچار كرد. بسياري از دانشجويان پذيرش شده در اين كنكورها با باري از مشكلات در كلاس هاي درس حاضر مي شوند.

معاون آموزشي دانشگاه خواجه نصير اظهار داشت: در خصوص آزمون كارشناسي ارشد نيز بايد تجديد نظرهايي صورت گيرد و استفاده از طرح آ.ت.ت در گزينش افراد مناسب است.

وي در خصوص سليقه اي عمل كردن دانشگاه ها در نحوه پذيرش دانشجوي دكتري افزود: سيستم و نظام بايد به اساتيد دانشگاه ها اعتماد داشته باشند. در صورتي كه اين اساتيد با معيارهاي درستي به عنوان اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها انتخاب شده باشند، انتخاب سليقه اي دانشجو معنايي نمي يابد.

كاويانپور افزود: 50 درصد از پذيرفته شدگان دوره دكتري مهندسي عمران گرايش آب دانشگاه خواجه نصير از دانشگاه هاي دگير است. ضمن اينكه 20 تا 30 درصد از سئوالات اين كنكور توسط اساتيد ديگر دانشگاه ها طرح شد.

وي تأكيد كرد: بايد به دانشگاه اعتماد داشت و براي جلوگيري از اعمال سلايق شخصي ملاك هاي ديگري مانند افزايش اعضاي هيات علمي مصاحبه كننده از داوطلب آزمون دوره دكتري، استفاده از اساتيد و دانشياران در اين امر و همچنين طراحي سئوالات با همكاري ديگر از دانشگاه ها استفاده كرد.