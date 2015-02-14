سرما بازار خریدوفروش لوازم گرمایشی را داغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع فصل سرما، بازار خرید و تهیه لوازم گرمایشی برای منازل داغ شده و رفتوآمدها به راسته خیابان طالقانی تشدید میشود. این خیابان جایی است که بورس لوزام و تجهیزات گرمایشی از جمله رادیاتور و پکیج شوفاژ دیواری در آن واقع است و واحدهای تجاری بزرگ و کوچک زیادی، خدمات فروش و تامین این نوع از محصولات را به مشتریان ارائه میدهند.
آنهایی که علاقه دارند گرمای خانه و منازل خود را به دست پکیجهای شوفاژ دیواری بسپارند، سعی میکنند حتما سری هم به این نقطه از پایتخت بزنند و البته یک اتفاق مثبت هم در این بازار و سایر نقاط عرضه محصولات پکیج دیواری در کشور رخ دادهاست؛ اینکه این روزها یکی از برندهای مطرح داخلی در تولید پکیج شوفاژ دیواری محصولات خود را به قیمت درب کارخانه در نمایندگیهای خود عرضه میکند.
در حال حاضر به دلایل زیادی، برای خانوادههای ایرانی استفاده از پکیج شوفاژ دیواری در مقایسه با سایر تجهیزات گرمایشی به صرفهتر است؛ از جمله آنکه این نوع از وسایل گرمایشی راندمان بالا را با مصرف اندک انرژی به دست میدهد و در عین حال، ایمنی و استفاده راحت از آن آسودگی بیشتری را برای خانوارها به همراه آورده اما، یکی از سوالاتی که برای مشتریان پیش میآید این است که برای تهیه پکیج شوفاژ دیواری باید به کجا مراجعه کنند تا خریدی مطمئن همراه با پشتیبانی خدمات پس از فروش داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان، مراجعه به بورس های خرید لوازم خانگی و رادیاتورها را در این میان توصیه می کنند، چراکه برای خرید کالایی به صرفه و استاندارد در این بازار، باید به بورس لوازم و محصولات رادیاتور و پکیج شوفاژ دیواری واقع در خیابان شهید طالقانی سر زد. در این خیابان، از چهارراه بهار تا تقاطع خیابان شهید دکتر شریعتی انواع رادیاتور و دستگاههای پکیج شوفاژ دیواری ساخت داخل و خارجی در دسترس است.
اگرچه در این راسته از بازار پکیجهای دیواری، واحدهای تجاری و دفاتر فروش زیادی فعال هستند؛ اما کارشناسان بازار توصیه میکنند که خریداران به نمایندگیهای مجاز در این خیابان مراجعه کنند؛ چراکه دستیابی به این نمایندگیهای فروش و ارائه خدمات نیز کار چندان دشواری نیست و کافی است به نمایشگاههای دائمی برندهای معتبر در طالقانی سر بزنید یا با دفتر ارتباط با مشتریان برندهای شناخته شده داخلی تماس گرفته و نشانی نمایندگیهای فروش آن برند را دریافت کنید. در همین رابطه، آنگونه که فروشندگان میگویند، فهرستی از نمایندگیهای فروش محصولاتی از شرکتهای بوتان و ایرانرادیاتور که هر دو از برندهای معتبر در بازار داخلی هستند، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
یکی از فروشندگان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: خرید از نمایندگیهای فروش محصولات پکیج شوفاژ دیواری، مزایایی دارد که دیگر مراکز فروش از آن برخوردار نیستند. نخستین مزیت این است که خریدار میتواند با مراجعه به نمایندگی فروش برند موردنظر خود، از انواع محصولات قابل عرضه در آن نمایندگی اطلاعات کافی به دست آورده و با آگاهی از اینکه چه نوع محصولی برای منزل آنها به کار میآید و رفاه بیشتر را با قیمت مناسب به همراه خواهد داشت، اقدام به خرید کند؛ یکی از نشانه های یک برند مشتری گرا، تنوع مدل بیشتر و در نتیجه حق انتخاب بیشتر برای مشتریان است.
او میافزاید: تمام ماجرا به خدمات پیش از فروش محدود نشده و خریدار قادر است از خدمات پس از فروش نیز بهره کافی را برده و از گارانتی محصول نیز استفاده کند. از جمله آنکه کارشناسان فنی برند داخلی، به طور مستمر با مشتریان خود در تماس بوده و از لحظه نصب و راهاندازی پکیج شوفاژ دیواری تا هنگام استفاده از آن در فصول مختلف از سال، به ارائه خدمات و مشاوره رایگان خود ادامه خواهند داد.
به گفته وی، از دیگر خدمات نمایندگیهای فروش محصولات پکیج شوفاژ دیواری این است که مشتریان خود را به هنگام خرید، با فاکتور قانونی و معتبر بدرقه میکنند. در همین زمینه، بوتان به عنوان یکی از برندهای معتبر داخلی،فاکتور خرید را به قیمت درب کارخانه و به صورت اینترنتی در نمایندگیهای فروش خود صادر کرده و خریدار مطمئن خواهد شد که کالای خود را به قیمت صحیح شرکتی از بازار خریداری کرده و در عین حال از خدمات پس از فروش و گارانتی آن نیز به مدت مشخص شده بهرهمند خواهد شد.
مکانیزم فروش محصولات پکیج دیواری این شرکت که صدور فاکتور آن به صورت اینترنتی و به قیمت درب کارخانه است، در حال حاضر در تمامی نمایندگیهای فروش محصولات این شرکت راهاندازی شده و مشاهدات میدانی نشان میدهد که این سیستم فروش به علت قیمت یکسان با فاکتور رسمی شرکتی در سراسر کشور با استقبال مشتریان همراه بوده است.
به هرحال، اگرچه امسال زمستان سردی پیش روی مردم قرار نگرفته است، اما نام زمستان، بسیاری از مردم را روانه بازار کرده است و آنها دست به خرید شدهاند، بنابراین آنگونه که فعالان بازار هم میگویند، بهتر است خریدی صورت ندهند که دردسرهای آن، بیشتر از سرمای سخت زمستانی باشد.
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