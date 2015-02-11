اقتصاد نفتی موجب رانت و فساد شده است/ نفت عامل بدبختی اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم جلالی شامگاه سه شنبه در یادواره ۳۸ شهید اصناف شهرستان شاهرود همزمان با شب سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی، اصناف، بازاریان و عموم مردم شاهرود در محل حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر، ضمن تاکید بر اینکه باید به وضعیت اقتصادی مردم توجه کرد و این مهم همواره مورد توجه و توصیه مقام رهبری بوده، افزود: پرچم دار اصلی این انقلاب، پشتیبانان اصلی نظام و یاران امام در دفاع مقدس همین مردم مستضعف بودند که پای انقلاب ایستادگی کردند پس باید به وضعیت اقتصادی آنان توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید دعواهای سیاسی را کنار گذاشت، اظهار داشت: مردم را نباید سیاست زده کرد و اعصاب همه را با دعواهای سیاسی بر هم ریخت بلکه باید به اقتصاد توجه کرد و کاری انجام داد تا که مردم احساس آرامش و راحتی کنند.

کارشکنی برخی مدیران در به ثمر نشستن پروژه مهم پتاس طرود شاهرود

نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اذعان بر اینکه بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بسیار جدی هستند افزود: ما مسئولان می توانیم با پتانسیل بالای موجود در کشور، اوضاع را بهبود بخشیم پس باید دست در دست هم نهاد تا ظرفیت ها را شناسایی و تقویت کرد.

جلالی با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرستان شاهرود، تصریح کرد: پتاس طرود برای شهرستان ما یک ظرفیت است، امروزه پتاس مانند شورابه ای بر روی زمین طرود گستره شده است و نیازی حتی به حفر معدن نیز نیست اما چرا باید این منبع عظیم، از سال ۸۳ که مطالعاتش انجام شده تا کنون بلا تکلیف بماند.

وی تاکید کرد: این معدن از سال ۸۶ تا کنون به کار اجرایی آن شروع شده است، و ما برای پیگیری آن کفش های پولادین خود را پوشیده ایم اما با وجود دو مصوبه دولت و آمادگی سرمایه گذار، در مقابل سیستم بروکراتیک پیچیده معطل مانده است لیکن این امر نشان دهنده کارشکنی برخی مدیران است.

پروژه مس عباس آباد میامی سالهای سال است که دست به دست می شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه بسیار مهم و اشتغالزای مس عباس آباد میامی نیز سالهای سال است به همین روال دست به دست می شود و متاسفانه پدیده ای به نام معدن فروشی در منطقه را به وجود آورده است که عده ای معادن را می خرند و با افزایش قیمت آنرا می فروشند پس باید معادن را به افرادی داد که بتوانند آنها را فعال کنند.

جلالی، با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تاثیر آن بر بودجه سال آینده، گفت: فرصت مناسبی ایجاد شده تا اتکای کشور و درآمدهای ما از ناحیه نفت کمتر شود و در این بین دو عکس العمل می توان نشان داد.

وی توضیح داد: در وهله نخست می توان روحیه را از دست داد و بعد می توان باور کرد که عامل بدبختی اقتصاد کشور ما نفت است.

با هر دلار کاهش قیمت نفت، ۹۰۰ میلیارد تومان ضرر می کنیم

عضو فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس ادامه داد: بودجه سال ۹۴ در حدود ۷۱هزار میلیارد تومان بسته شده است و این درحالی است که با هر دلار کاهش قیمت نفت، ۹۰۰میلیارد تومان ضرر خواهیم کرد لیکن این مبلغ آنقدر هم رقم سنگینی نیست که نتوان آنرا حذف کرد باید به این اندیشید که چه میزان پتانسیل غیر نفتی در کشور ما وجود دارد که دریاهای شمال و جنوب کشورمان یکی از آنها به شمار می آیند.

جلالی، با بیان اینکه اقتصاد نفتی موجب رانت و فساد شده است و باید از ادامه این روند جلوگیری کرد، اظهار داشت: ما مرد زمانهای سخت و بحران هستیم و این موضوع را در زمان هشت سال جنگ تحمیلی نشان داده ایم اما به شرط آنکه به مردم اعتماد کنیم.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی و اعتماد به مردم، تصریح کرد:در ایام دفاع مقدس، گردانی سیصد نفره را به یک جوان ۲۴ساله می سپردند و تا این حد به مردم اعتماد داشتند اما امروز هیچ اعتمادی به جوانان نمی شود لیکن باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کرد فشار بر روی مردم قطعا به نظام آسیب خواهد رساند.

مبارزه مستقیم با دین در تخریب باورها و مبارزه فرهنگی با مردم است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آسیب های پیرامون انقلاب اسلامی تصریح کرد: مبارزه مستقیم با دین و ایجاد بدل برای دین مبین اسلام دو راه مقابله دشمنان با نظام و اسلام است.

جلالی تاکید کرد: مبارزه مستقیم با دین در تخریب باورها و مبارزه فرهنگی با مردم است و مبارزه غیر مستقیم ایجاد بدل برای اسلام است مکه نمونه آن رو نمایی از چهره خشن و بدوی اسلام توسط گروه های تکفیری و آتش زدن انسانم هاست و این در حالی است که اسلام دین رحمت و اخلاق است.

وی افزود: اسلام دین انسانیت است اما یکباره گروهی می آیند و با چهره خشنی که از اسلام نشان می دهند، به نفع دشمنان کار می کنند.

گروه های سلفی و تکفیری دست پرورده دشمنان اسلام هستند

عضو فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گروه های سلفی و تکفیری دست پرورده دشمنان اسلام هستند، تصریح کرد: اهل تسنن در مقابل شیعه نمی ایستند بلکه شیعه و سنی در کنار هم با صلح زندگی می کنند لیکن این وهابیت و سلفی ها هستند که عمدتا از افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده و در جوانی جذب گروه های تندرویی چون طالبان شده اند.

جلالی با اشاره به سخن امام راحل درباره دشمنان اسلام ناب محمدی، گفت: ایشان فرموده بودند که دشمنان ما برای ۲۰ سال آینده نیز برنامه ریخته اند و درست در این زمان است که اقدامات وحشیانه تندرو ها در بدو اقدام، از تلویزیون های بیگانه نمایش داده می شود تا چهره اسلام به صورت دینی متوحش به نظر برسد.

وی ادامه داد: نامه مقام رهبری خطاب به جوانان دنیا حاوی پیام عظیمی بود چراکه ایشان جوانان را به مطالعه درباره اسلام واقعی و محمدی تشویق کردند و به جنگی که بر علیه اسلام راه افتاده است، توجهی نکنند.

نماز جمعه آوردگاه مبارزه و انقلاب است

نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بهار عربی کشورهای منطقه، گفت: اتفاق بزرگ انقلاب اسلام، ورود دین به متن جامعه و مبارزه بود، اکنون هرکس که می خواهد به مبارزه بر خیزد شعار الله اکبر سر می دهد همانگونه که در کشورها و انقلابات منطقه دیده ایم.

جلالی خاطرنشان کرد: در گذشته اگر کسی می خواست انقلابی باشد باید به اندیشه های مارکس، انگلس و مکتب کمونسیم و اومانیسم و ... نزدیک می شد و باید می پذیرفت که دین افیون توده هاست، اما امروز و با انقلاب اسلامی، آوردگاه مبارزه و انقلاب، نماز جمعه است و مکان اعتراضات، مساجد همچنین شعار مبارزه امروز الله اکبر و لا الله الا الله است.

وی ادامه داد: امام بزرگوار با رهبری انقلاب، شیوه ای نوین در مبارزات سیاسی را پدید آوردند و دین را به متن زندگی مردم سوق دادند لیکن این نکته برای آن مهم است که مبارزه بخشی از متن زندگی بوده و انقلاب اسلامی این شیوه مبارزه را در غالب دین به جهانیان معرفی کردند.

حزب الله آنقدر قدرت دارد که در همان ساعت نخست پاسخ حملات اسرائیل را می دهد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مقاومت مردم فلسطین و لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی، گفت: زمانی وقتی می خواستند اسرائیل را شکل بدهند، همه تسلیم شدند و کسی مبارزه نمی کرد و حتی کشورهای عربی نیز ایستادگی نکردند اما اکنون و با اصل مبارزه مورد تاکید امام، هرگاه چند سرباز مسلمان شهید می شوند، در مقابل محور مقاومت با همان سلاح و با همان شیوه اسرائیل را مورد حمله قرار می دهند

جلالی تصریح کرد: اکنون حزب الله آنقدر قدرت دارد که در همان ساعت نخست می تواند پاسخ حملات اسرائیل را بدهد و به او بگوید اگر پای خود را فراتر بگذاری قطعا به عذابی بزرگ دچار خواهی شد.

وی ادامه داد: این شیوه مبارزه امروز از انقلاب اسلامی آمده است و در مقابل اسلام (به تعبیر حضرت امام) آمریکایی ایستاده است.

یکساعت زندگی در مملکت عدل الهی از ۷۰ سال عبادت بالاتر است

استاد درس خارج فقه حوزه های علمیه شهرستان شاهرود نیز در این آئین ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، گفت: از امام صادق(ع) نقل است که می فرمایند یکساعت زندگی در مملکت عدل الهی از هفتاد سال عبادت بالاتر است.

آیت الله مرتضی اشرفی، با اشاره به عنایت خداوند متعال در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: زندگی در مملکتی که مسئولان خدایی دارد و تحت لوای امام عادل با دستورات الهی اداره می شود سعادتی بزرگ برای ملتی است.

وی افزود: حدیث امام صادق(ع) نشان دهنده این است که فضیلت زندگی کردن در نظام الهی حتی به اندازه یک ساعت، تا چه اندازه بالا و گرامی است.

پیام امام (ره) برای شکستن حکومت نظامی انقلاب را پیروز کرد

مدرس خارج فقه حوزه های علمیه، با تاکید بر شرایط باطل دوران حکومت طاغوت، تصریح کرد: در دوران رژیم سابق، کاروان های حج، دستجات عزاداری و آئین مذهبی وجود داشت اما آئینی که برای پایداری نظامی فاسد صورت بگیرد چه ارزشی برای انسان مومن دارد.

آیت الله اشرفی، با اشاره به روز پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: در آن روز، توطئه ای توسط رژیم طاغوت و عیادی آن در نظر گرفته شده بود و آن کشتن یک میلیون نفر زن و مرد مسلمان بود و نمونه آن اعلام حکومت نظامی در شب ۲۲بهمن ماه است.

وی ادامه داد: آن روز بنا بود یک میلیون نفر کشته شوند تا رژیم نگاه داشته شود اما امام نستوه، این مرد الهی دستور دادند تا همه مردم به خیابان ها بریزند و حکومت نظامی را نادیده گرفته و آن را برچینند لیکن در آن روز خون های بسیاری داده شد تا انقلاب به پیروزی برسد پس باید قدردان این انقلاب بود.

حضور با بصیرت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن راهگشا است

موسس حوزه علمیه امام صادق(ع) شاهرود، با بیان اینکه قدر زندگی در حکومت عدل الهی را باید دانست، ابراز داشت: خدای متعال به ما مردم ایران بسیار لطف و عنایت داشته است که نظام جمهوری اسلامی ایران را به ما نصیب کرده است.

آیت الله اشرفی، با اشاره به کلام الله مجید و آیاتی درباره خواست امت الهی، خاطرنشان کرد: نباید موقعیتی پیش بیاید که مردم ما قدر انقلاب را ندانند چراکه خداوند می فرماید سرنوشت امت را به خواست خودشان رقم می زنیم.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه حضور با بصیرت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن راهگشا است افزود: مردم ما در بهمن ۵۷با دست خالی به میدان آمدند و به لطف خداوند پیروز شدند پس باید قدر دانست چرا که اگر قدر ندانیم قطعا به مشکل برخواهیم خورد.

در این مراسم که به همت بسیج و اتاق اصناف شهرستان شاهرود برگزار شد، یاد و خاطر سی و هشت شهید کسبه و اصناف دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.