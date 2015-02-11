راهپیمایی 22بهمن تجلی وحدت و انسجام ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد بیاتیان شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بیجار، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر بیان داشت: دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال با توجه به مذاکرات هسته ای که به مقطع حساسی هم رسیده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی امسال با شکوه تر از گذشته راهپیمایی 22 بهمن را برگزار می کنند تا به دشمنان بار دیگر این نکته ثابت شود که مردم در حفظ انقلاب اسلامی هشیار و آگاه هستند.

بیاتیان بابیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن تجلی وحدت مردم ایران اسلامی است، گفت :مردم با شرکت در راهپیمایی 22 با مقام معظم رهبری تجدید پیمان می کنند و نشان می دهند پیرو دستورات رهبر معظم انقلاب هستند و در این راه از تمامی تلاش خود را انجام خواهند داد.

نماینده مردم بیجار همچنین به نقش اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین محسوب می شوند و باید خدمات دولت ودستاورد های آن را بیان کنند.

وی همچنین به تحریم دشمنان اشاره کرد و اظهار داشت: تحریم ها هیچ اثری در خدمت رسانی به مردم نداشته اند و همین تحریم ها باعث شده تا ملت ما به خود باوری برسد.

وی گفت:همانگونه که در دروان هشت سال دفاع مقدس توانستیم از آرمان های انقلاب ونظام اسلامی دفاع کنیم در تحریم های صورت گرفته نیز با خود باوری توانسته ایم به پیشرفت دست پیداکنیم و به خود متکی شویم.

وی به اهمیت اقتصاد بدون نفت اشاره کرد و گفت:ما باید بتوانیم به جایگاهی برسیم که متکی به اقتصاد نفتی نباشیم و با سلاح دیگری که برنده تر از اقتصاد نفتی است به اهداف خود برسیم و زمینه ساز پیشرفت روز افزون کشور باشیم.

نماینده مردم بیجار،یاسوکند و بابارشانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه های دشمنان و مخالفت آنها با انقلاب اسلامی اظهار داشت:دشمنان ایران اسلامی با توطئه های فراوان سعی در انحراف جوانان داشتند اما خوشبختانه جوانان ما آگاه هستند و با بصیرت خود به دشمنان نشان دادند که ایستاده تر از گذشته از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنند.