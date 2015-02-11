پایان مسابقات والیبال جوانان کشور با قهرمانی سفیر قم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال جوانان باشگاه‌های کشور شامگاه سه شنبه به پایان رسید و سفیر قم با کسب حداکثر امتیاز، جام را در خانه نگاه داشت.

در ادامه این رقابت‌ها از شب پنجم و پایانی و در مسابقه اختتامیه، تیم‌های سفیر قم و شهرداری اراک به مصاف هم رفتند که در این مسابقه نماینده قم موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را مغلوب کند.

در ست نخست این مسابقه، تیم سفیر قم در یک بازی دشوار و نفس گیر موفق شد شهرداری اراک را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ شکست دهد و گام نخست را محکم بردارد.

در ست دوم، سفیر بار دیگر مقتدرانه ظاهر شد و با ارائه یک بازی خوب در ‌‌‌نهایت ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسید اما شهرداری اراک با پیروزی ۲۵ بر ۲۲ در ست سوم با بازی برگشت و به پیروزی امیدوار شد.

سفیر در ست چهارم شکست در ست قبلی را تلافی کرد و با ارائه یک بازی دیدنی و سراسر جذابیت در ‌‌‌نهایت ۲۵ بر ۱۰ صاحب برتری شد و در مجموع ۳ بر یک به پیروزی رسید تا این مسابقات را با ۱۵ ست برده و ۲ ست باخته به پایان برساند.

سفیر با کسب این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و بالا‌تر از تیم‌های ۱۱ امتیازی عقاب تهران و ۹ امتیازی مناطق نفت خیز جنوب به مقام قهرمانی رسید در حالی که تیم‌های شهرداری اراک با ۷ امتیاز، شهدای ۱۵ خرداد پیشوا با ۲ امتیاز و لاستیک بارز کرمان با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

سفیر پیش از پیروزی بر شهرداری اراک، در مسابقه برابر مناطق نفت خیز جنوب ۳ بر یک و در ۳ مسابقه با نتایج مشابه ۳ بر صفر از سد تیم‌های شهدای ۱۵ خرداد پیشوا، عقاب تهران و لاستیک بارز تهران گذشته بود و مقتدرانه بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها قرار گرفت.

این مسابقات به صورت دوره‌ای و تک بازی به میزبانی سالن شهید رضاییان قم برگزار شد و تیم والیبال سفیر قم در حالی قهرمانی این مسابقات را جشن گرفت که در ۲ دوره اخیر این مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورده بود و برای سومین بار فاتح لیگ جوانان شد.

پس از پایان این مسابقه مراسم اهدای جام قهرمانی با حضور حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد تا تیم‌های اول تا سوم، مورد تقدیر قرار گرفتند.

بادامکی: نتایج تیم شهردرای اراک راضی کننده نبوده است

سرمربی تیم والیبال شهرداری اراک با ابراز نارضایتی از نتایج تیمش در مسابقات جوانان کشور اعلام کرد که لیاقت تیمش رتبه‌ای بالا‌تر از مقام چهارم بوده است.

عزیزالله بادامکی پس از شکست تیمش برابر سفیر قم در مرحله نهایی لیگ دسته اول والیبال جوانان کشور اظهار داشت: امروز بازی بسیار خوبی از هر دو تیم شاهد بودیم اما تیم سفیر قم کم اشتباه‌تر از تیم ما کار کرد و با دقت در حمله و دفاع روی تور، اجازه نداد که برنامه‌های ما اجرا شود.

وی افزود: باید به تیم سفیر قم تبریک بگویم زیرا آن‌ها کوشش قابل تقدیری انجام دادند به ویژه در ست دوم و چهارم خیلی خوب کار کردند و فکر می‌کنم تجربه بازیکنان سفیر قم سبب شد آن‌ها برنده این بازی باشند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری اراک گفت: با توجه به اینکه در مسابقه نخست برابر تیم مناطق نفت خیز جنوب مغلوب شده بودیم فرصت کسب مقام سوم را هم از دست دادیم در صورتی که اگر در آن مسابقه پیروز شده بودیم می‌توانستیم به اهداف بزرگتری فکر کنیم.

بادامکی بیان کرد: هیچی تیمی برای باخت یا عدم نتیجه‌گیری به قم نیامده و همه تیم‌ها با توجه به شایستگی‌هایشان به این مرحله رسیده‌اند و قطعا همگی برای کسب مقام، تلاش می‌کنند و ما هم این فرصت را داشتیم که حتی عنوان قهرمانی را به دست آوریم اما از فرصت خود استفاده نکردیم.

وی عنوان کرد: نتایج تیم شهردرای اراک راضی کننده نبوده است و واقعیت این است که ما برای قهرماین به این مسابقات آمده بودیم اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در رده چهارم قرار گرفتیم.

قربانی: قهرمانی سفیر به مردم قم تعلق دارد

سرمربی تیم والیبال جوانان سفیر قم با ابراز خرسندی از سومین قهرمانی پیاپی سفیر در لیگ دسته اول جوانان کشور گفت: قهرمانی سفیر به مردم قم تعلق دارد.

غلامرضا قربانی سرمربی تیم والیبال سفیر قم نیز ‌اظهار داشت: تیم والیبال شهرداری اراک تیمی قدرتمند بود که بازی سختی برابر این تیم داشتیم اما بازیکنان ما با توجه به اینکه قهرمانی آن‌ها مسجل شده بود با آرامش و تمرکز در میدان حاضر شدند و یک پیروزی دیگر را به دست آوردند.

وی افزود: ۱۵ ست برده و تنها ۲ ست باخته نشان می‌دهد تیم ما دارای توان بالایی در دفاع و حمله بوده و حتی این ظرفیت را داشتیم که در‌‌‌ همان ۲ ست نیز بازنده نشویم اما والیبال بازی لحظه‌ها است و شرایط رده‌های سنی پایه نیز با رده‌های بالا‌تر تفاوت دارد.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر متعلق به جامعه والیبال قم است و برای کسب عنوان قهرمانی لیگ والیبال جوانان کشور تمرینات سنگین و پرفشاری را پشت سرگذاشتیم و این قهرمانی کمترین پاداشی بود که می‌توانست به تیم سفیر قم تعلق گیرد و از این بابت به بازیکنان سفیر تبریک می‌گویم.

قربانی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که برای والیبال قم سازندگی کنیم و والیبال در این شهر رشد کند زیرا این ظرفیت در بین والیبالیست‌های قمی وجود دارد که رشدی اصولی و آموزشی صحیح داشته باشند و به قله‌های موفقیت برسند.