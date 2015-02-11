هنرستان موسیقی تا پایان سال در زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه سه شنبه در اختتامیه جشنواره موسیقی آوای امید، با اشاره به لزوم توسعه و پرداختن به موسیقی افزود: این کار از مسئولیت های جدی مسئولان به شمار می آید.

وی حضور گسترده هنرمندان در این جشنواره را نشان از غنای فرهنگی زنجان دانست و افزود: موسیقی با زندگی افراد عجین است قدمت آن از صحبت کردن بیشتر است و وسیله مفاهمه بین مردم بوده است.

استاندار زنجان به جایگاه ارزشمند موسیقی در جامعه ایرانی اشاره کردوگفت: در دوران قبل از اسلام هم نوازندگان و موسیقی دانان برجسته ای وجود داشتند.

انصاری با اشاره به هنرمندان موسیقی بعد از اسلام گفت:بسیاری از افراد در طول تاریخ در این زمینه زحمت کشیده اند تا این میراث را به دست نسل های آینده برسانند.

وی به نقش عمده موسیقی در تحولات اجتماعی اخیر اشاره کردو گفت: در دوران انقلاب کارهای بزرگ و ماندگاری در عرصه موسیقی بوجود آمد و برخی از آنها نمادی برای غرور ملی هستند.

استاندار زنجان تصریح کرد: از ابتدای سال 94 عملیات اجرایی تالار موسیقی زنجان آغاز خواهد شد تا هنرمندان اجراهای فاخری در آن به نمایش بگذارند.

انصاری افزود: موسیقی سنتی نشانه فرهنگ آن منطقه است و باید فرهنگ موسیقی اصیل در جامعه ما زنده نگه داشته شود.

در این مراسم که با اعلام نفرات برگزیده همراه بود در بخش تک نوازی محمدرضا عزیزی، فاطمه داوود بیگی، ارژنگ اسلامی، مهدی اوصانلو، روژین صحافی، کیانوش زرینگری، کیان سارمیان، و در بخش گروه نوازی سویل، تلی ساز و گروه آروین به عنوان برترین های این نمایشگاه معرفی شدند.

در این جشنواره 234 نوازنده در بخش تک نوازی و 260 هنرمند در قالب 22 گروه در بخش گروه نوازی حضور داشتند و در رشته هایی از جمله پاپ، کلاسیک، فلامینگو، عاشیقی، آذری و سنتی هنرمندان شرکت داشتند و توسط داوران برجسته کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.