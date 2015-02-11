استقلال کامل ترین دستاورد انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی شامگاه سه شنبه جشن شکوه بهمن ، با اشاره به دستاورد های فراوان انقلاب اسلامی افزود: کشف و استمرار استقلال یکی از درخشان ترین دستاورد های انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید نمره کامل به انقلاب اسلامی ایران داد ابراز کرد: با استناد به انقلاب های مختلف، انقلاب اسلامی ایران در تمام عرصه ها مخصوصا عرصه سیاسی و زدودن ننگ سیاسی از کشور حرکت قابل توجهی انجام داد و این نکته از شعار های مردم مشهود است.

ضیایی با اشاره به شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی گفت: این شعار پایه سیاست خارجی کشور محسوب می شود که استقلال کشور با همین شعار تقویت می شود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ایران به محفلی به عنوان الگو برای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تبدیل شد افزود: ایران مستقل ترین کشور دنیا است و هیچ ملاحظه ای با هیچ قدرت مستکبر دنیا ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان استقلال را کامل ترین دستاورد انقلاب خواند و یاد آور شد: این استقلال نه تنها حفظ شده بلکه تقویت یافته و انقلاب با رهبری مقام معظم رهبری به حرکت مستقیم خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب با وجود مزاحمت های خارجی راهی دشوار و طولانی را طی کرده گفت: در این مدت انقلاب از مسیر خود زاویه پیدا نکرده هنوز هم شعارها و اهداف همان اهداف انقلاب شکوهمند و غرورآفرین ایران اسلامی است.