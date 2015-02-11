۱۰ طرح صنعتی بزرگ در زنجان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی شامگاه سه شنبه در جشن شکوه بهمن در ورزشگاه انقلاب با اشاره به طرح های افتتاح شده در ایام الله دهه فجر در زنجان افزود: در این ۱۰ روز شاهد آغاز عملیات چندین پروژه اثرگذار و حساس در اقتصاد استان بودیم.

وی با اشاره به طرح های در حال اجرا در زنجان ابراز کرد: ۴ شهرک صنعتی در زنجان کلنگ زنی شده و که در زیر بنایی به مساحت ۸۵۰ متر مربع عملیات اجرایی آنها اغاز شده است.

فرخی افزود: عملیات اجرایی شهرک صنعتی IT در زنجان آغاز شده و آغاز ده ها طرح بزرگ آینده درخشانی را برای شهر زنجان نوید می دهد.

وی با اشاره به اینکه دولت مردان تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب بکار گرفته اند یادآور شد: ۴ نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات برای زنجان به تصویب رسیده است که یکی از آنها اجرا شده و دومین نیروگاه در فاز اول با ارزش یک میلیارد تومان کلید خورده و تا ۳ سال آینده ۳ نیروگاه بزرگ در زنجان به بهره برداری می رسد.

فرماندار زنجان افزود: در دهه فجر ۳۰۶ پروژه با اعتبار ۱۷۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در سایه خدمات دولت در بیمارستان های دولتی روستائیان ۳ الی ۵ درصد هزینه ها و شهرستانی ها کمتر از ۱۰ درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند.

فرخی با اشاره ۷۲ پروژه ای که برای زنجان به تصویب رسیده است خاطر نشان کرد: برای این پروژه ها اعتبار بسیار بالایی در نظر گرفته شده است.

وی در زمینه پروژه هایی که در زنجان به انجام خواهد رسید اظهار کرد :با اجرای این پروژه ها آینده خوبی برای شهروندان زنجانی فراهم خواهد شد.