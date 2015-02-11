چشم جهانیان در روند بیداری اسلامی به ایران است

عبس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال چشم جهانیان در روند بیداری اسلامی به حضور پرشور مردم ایران است.

وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان اصفهان همگام با همه مردم در اصفهان و در شهرستانها در کنار مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت می کنند.

مقتدایی تصریح کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران از این حرکت به عنوان یک جرکت عبادی یاد می کنند و این حرکت پرشور و میلیونی را الهام بخش سایر ملل مسلمان می دانند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: در پایان مراسم راهپیمایی امروز دکتر لاریجانی رئیس قوه مقننه سخنران مردم اصفهان در میدان امام اصفهان خواهد بود و از عموم مردم برای مشارکت در این راهپیمایی دعوت می کنیم.