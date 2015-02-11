  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۴۶

سردار قنبری در گفتگو با مهر:

حضور باشکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن صلابت انقلاب را جلا می دهد

خرم آباد - فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: حضور باشکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن صلابت و اقتدار نظام و انقلاب را جلا می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی تاکید کردند که هرسال حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن مهم تر از سال قبل است.

وی ادامه داد: اهمیت حضور در جشن پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل آن است که هر روز ارزشهای انقلاب در جهان بیش از گذشته شناخته و معرفی می شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه ملت ایران همواره در راستای پشتیبانی از آرمانهای انقلاب و حفاظت از خون پاک شهدا در صحنه بوده اند یادآور شد: مردم ایران اسلامی در میدان مختلف پایبندی خود را اصول و آرمانهای انقلاب و نظام اعلام کرده اند.

سردار قنبری با بیان اینکه مردم لرستان امروز نیز سرافرازتر و پرشورتر از ۳۶ سال گذشته در راهپیمایی حضور پیدا کرده اند افزود: امروز با حضور حماسی ملت صلابت نظام جلا داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر قاطعیت و عزت و اقتدار نظام را به قدرت های پوشالی غرب و شرق نشان خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تمهیدات امنیتی و انتظامی برای راهپیمایی امروز مردم استان اندیشیده و اجرایی شده است افزود: همچنین محدودیت های ترافیکی نیز پیش از این اطلاع رسانی شده است.

سردار قنبری یادآور شد: خانواده نیروی انتظامی استان لرستان نیز امروز با نظم و اقتدار در این راهپیمایی همپای مردم حضور پیدا کرده اند.

کد خبر 2493569

