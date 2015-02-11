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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

آیت الله طباطبایی:

۸۰ مرکز قرآنی در کشور راه اندازی می شود

۸۰ مرکز قرآنی در کشور راه اندازی می شود

زنجان- مسئول جامعه القرآن کریم کشور بر اهتمام ویژه برای راه اندازی ۸۰ مرکز طی سال آینده در کشور اشاره کردوگفت: سهم استان زنجان از این تعداد ۱۰ مرکز است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی طباطبایی شامگاه سه شنبه در حاشیه جشن اختتامیه طرح قرآنی «چله بر بال ملائک» در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر جامعه القرآن کریم با ۷۰ شعبه در اقصی نقاط کشور فعالیت می کند و در تلاش باری توسعه این مراکز در سطح نقاط مختلف کشور هستیم.

وی آموزش مربیان جامعه القرآن کریم کشور در قم ادامه داد: روش تدریس در این مراکز به شکل نوین بوده و کتاب هایی که در این موسسات تدریس می شوند به زبانهای مختلف ترجمه و مورد استفاده قرار می گیرند.

مسوول جامعه القرآن کشور گفت: آموزش الفاظ، معانی و تفسیر قرآن کریم برای تمام مقاطع سنی در این موسسات ارایه می شود.

آیت الله طباطبایی از چاپ ۴۵۰ عنوان کتب درسی ویژه این موسسات خبر داد و افزود: این کتب در اختیار مربیان قرار می گیرد و هر سال بیش از ۱۰۰ هزار قرآن آموز تحت پوشش برنامه های قرآنی این موسسات قرار می گیرند.

وی توسعه و ترویج سبک زندگی قرآنی را از مهمترین اهداف مراکز قرآنی عنوان کرد و گفت: باید به توسعه مراکر قرآنی توجه ویژه شود.

مسئول جامعه القرآن کریم کشور  افزود:سال آینده ۱۰۰ پیش دبستانی و ۵۱ مرکز تخصصی قرآن کریم در کشور ایجاد می شود.

 

 

 

 

کد مطلب 2493572

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