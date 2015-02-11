مسئله گرد و غبار در ابعاد ملی و فراملی بررسی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی سه شنبه شب در ستاد بحران استان خوزستان اظهار کرد: پدیده گرد و غبار از سال ۸۰ در استان وجود داشته و متاسفانه هر ساله میزان روزهای آلوده در خوزستان افزایش می یابد.

وی افزود: در سال گذشته ۲۲۲ هزار نفر به علت بیماری های تنفسی به مراکز درمانی استان مراجعه کرده اند و حدود پنج برابر این میزان نیز به صورت سرپایی به اورژانس های بیمارستان ها مراجعه و به صورت سرپایی مداوا شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: به رغم اینکه به نظر می رسد در سال جدید تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی کمتر بوده اما در سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ بیمار در بخش عادی و ۸۰ بیمار در بخش ای سی سو بستری شدند.

وی با اشاره به وجود فلزات سنگین در گرد و غبار افزود: باید بررسی های لازم به منظور شناسایی فلزات سنگین در پدیده گرد و غبار صورت بگیرد.

ایدنی با اشاره به افزایش بیماری های تنفسی در استان گفت: پدیده گرد و غبار سلامت مردم خوزستان را به صورت آرام و طولانی مدت تحت تاثیر قرار می دهد. گرد و غبار باعث ایجاد حساسیت های فراوانی بر روی مردم شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه از صبح سه شنبه تاکنون ( ۲۱ بهمن ماه) ۳۲۰ نفر به علت مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند و ۲۹۹ نفر هم به صورت سرپایی مداوا شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه تنها موردی که در استان عادلانه تقسیم می شود خاک است، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، قارچ و باکتری های موجود در پدیده گرد و غبار منجر به ایجاد بیماری های تنفسی و انواع عفونت ها در نقاط مختلف بدن می شود.

وی گفت: در صورتی که در سال های گذشته این مسئله در ابعاد ملی و فراملی بررسی می شد بسیاری از مشکلات امروز به وجود نمی آمد.

ایدنی اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر بهداشت، فرانشیز(پذیرش مراجعه کنندگان به مراکز درمانی) در روز های آلوده باید به صورت رایگان صورت بگیرد.