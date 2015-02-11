پرچم ۲۳۹ متری آمریکا در مقابل دانشگاه شریف به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان تهرانی همانند سالهای گذشته با ابتکارات و اقدامات خود رنگ و بوی مردمی به راهپیمایی امسال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی داده‌اند.

این در حالی است که بعد از ۳۶ سال از عمر انقلاب همچنان مردم پایبند به شعارهای اولیه انقلاب هستند و با قدرت و خروش بیشتر شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر می دهند.

همچنین نه تحریم نه ذلت مذاکره با عزت، توافقات ننگنین مایه ذلت است، لغو همه تحریم ها شرط توافقات، توافق سیاسی نیرنگ آمریکایی، از دیگر شعارهایی بود که در این راهپیمایی سر می دادند.

خبرنگار مهر در مقابل دانشگاه صنعتی شریف بسیج دانشجویی این دانشگاه در راهپیمایی امسال غرفه ای را با عنوان مطالبه مردمی از قوه قضائیه برای برخورد با دانه درشت های فساد اقتصادی برپا کرده است.

همچنین مراجعه کنندگان به این غرفه طوماری را برای حمایت از قوه قضائیه در برخورد با متهمان اقتصادی امضا می کنند.

پلاکاردهایی که در دست مردم جلب توجه می کند عبارت «من انقلابی ام»، گرگ گرگ است فقط قصد دریدن دارد است.

پرچم ۲۳۹ متری امریکا که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده بود در مقابل این دانشگاه به آتش کشیده شد.