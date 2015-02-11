راهپیمایان خواستار توافق عزتمندانه هسته ای شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور به ویژه تهران، غرفه های متعددی در خیابان انقلاب و چهار راه ولیعصر اعم از غرفه کودکان و نوجوانان متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، غرفه سازمان دانش آموزان تهران، یگان رزم نوازان ارتش برپا شد.

همچنین مردم با در دست داشتن پلاکارت هایی با عنوان «نه تحریم، نه ذلت، مذاکره با عزت» و همچنین شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» و «توافقات ننگین، مایه ذلت ماست» خواستار انعقاد توافقی عزتمندانه و با حفظ منافع ملی در مذاکرات هسته ای شدند.

راهپیمایان همچنین با در دست داشتن پلاکارت هایی حمایت خود را از جبهه مقاومت در عراق، سوریه اعلام کردند و همچنین خواستار آزادی شیخ علی سلمان مبارز انقلاب بحرین شدند.