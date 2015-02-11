  1. سیاست
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

سی و هفتمین بهار انقلاب/۹

راهپیمایان خواستار توافق عزتمندانه هسته ای شدند

راهپیمایان روز ۲۲ بهمن، در شعارهای خود خواستار انعقاد توافق عزتمندانه و با حفظ منافع ملی در مذاکرات هسته ای شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور به ویژه تهران، غرفه های متعددی در خیابان انقلاب و چهار راه ولیعصر اعم از غرفه کودکان و نوجوانان متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، غرفه سازمان دانش آموزان تهران، یگان رزم نوازان ارتش برپا شد.

همچنین مردم با در دست داشتن پلاکارت هایی با عنوان «نه تحریم، نه ذلت، مذاکره با عزت» و همچنین شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» و «توافقات ننگین، مایه ذلت ماست» خواستار انعقاد توافقی عزتمندانه و با حفظ منافع ملی در مذاکرات هسته ای شدند.

راهپیمایان همچنین با در دست داشتن پلاکارت هایی حمایت خود را از جبهه مقاومت در عراق، سوریه اعلام کردند و همچنین خواستار آزادی شیخ علی سلمان مبارز انقلاب بحرین شدند.

 

کد خبر 2493587

