حضورباشکوه ملت در راهپیمایی۲۲بهمن ازجلوه های ناب مردم سالاری دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تقدیر از مشارکت مردم لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: یکی از بهترین جلوه های مردم سالاری دینی راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه و حماسی مردم در این راهپیمایی از اهمیت بالایی برخوردار است ادامه داد: حضور مردم در این میدان و صحنه موجب بیمه شدن انقلاب اسلامی و ناامیدی دشمنان اسلام و انقلاب می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان به اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اشاره کرد و بیان داشت: در این برهه زمانی که دشمنان اسلام و انقلاب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تبلیغ علیه اسلام در دنیا روی آورده اند اهمیت حضور مردم دوچندان است.

حجت الاسلام حیات الغیب با اشاره به اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر گرامی اسلام(ص) تصریح کرد: حضور ملت در صحنه پاسخی قاطع به اهانت کنندگان به مقدسات دینی مسلمانان و ملت بزرگ ایران است.

وی با تاکید بر اینکه همه مردم باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده و اقتدار نظام را به نمایش بگذارند یادآور شد: حضور ملت در این میدان مشت محکم دیگری به دهان یاوه گویان غرب و شرق خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه امروز مردم جلوتر از مسئولان به صفوف راهپیمایی ۲۲ بهمن پیوسته اند خاطرنشان کرد: حتی اگر امروز به جای باران، برف می بارید نیز مردم لرستان در راهپیمایی شرکت می کردند.

حجت الاسلام حیات الغیب پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور باشکوه مردم را عشق و علاقه ملت به نظام و انقلاب دانست و یادآور شد: مردم امروز به غرب و شرق اعلام می کنند که همچنان تا آخرین نفس پای آرمانهای انقلاب خود ایستاده اند.