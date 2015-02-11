دولت مصمم به رفع گرد و غبار در سریع ترین وقت ممكن است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سید حسن هاشمی سه شنبه شب هنگام بازدید از بیماران تنفسی بستری شده در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با وجود حجم بالای آلودگی ناشی از گرد و غبار در اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان، ولی باید عنوان كنم از خدمات ارائه شده به مردم از سوی دستگاه های متولی امر بهداشت و سلامت راضی هستم.

وی افزود: رئیس جمهور به من ماموریت داده است تا ضمن سفر به استان خوزستان از نزدیك مشكلات این ناشی از بروز این پدیده مخرب را بررسی و با نگاهی دقیق به همه جوانب آن، گزارشی دقیق به هیئت دولت ارائه كنم تا مبنای تصمیم گیری آنها برای حل مشكل گرد و غبار و ارائه خدمات لازم برای آسیب دیدگاه این پدیده باشد.

هاشمی ادامه داد: خوشبختانه مسئولان استانی تمام قد وارد موضوع شده اند. استاندار خوزستان هم تلاش فراوانی برای ورود دولت به موضوع پدیده گرد و غبار داشته است كه نشان می دهد وی حساسیت فراوانی برای حل این معضل كه زندگی مردم استان را مختل كرده است، دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: دولت و شخص رئیس جمهور تاكید ویژه ای برای حل مشكل پدیده گرد و غبار خوزستان دارند به همین دلیل قصد داریم در سریع ترین زمان ممكن نسبت به شناسایی منشا این پدیده به صورت دقیق اقدام كرده تا در سریع ترین زمان ممكن نسب به رفع این پدیده مخرب در خوزستان اقدام كنیم.

هاشمی با تاكید بر حساسیت ویژه رئیس جمهور به پدیده گرد و غبار خوزستان عنوان كرد: به نظر می رسد در اولین نشست هیئت دولت، تصمیمات ویژه ای برای حل مشكل پدیده گرد و غبار خوزستان اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز پدیده گرد و خاک در دو هفته گذشته زندگی مردم استان خوزستان را مختل کرده و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست میزان آلایندگی هوا در برخی نقاط استان خوزستان از ۶۶ برابر حد استاندارد هم تجاوز کرد.

همچنین هفته جاری، مدارس اهواز و ۱۲ شهرستان دیگر استان در اثر آلودگی هوا بارها تعطیل شده اند. ادارات اهواز و ۹ شهرستان دیگر استان خوزستان روز سه شنبه تعطیل اعلام شد.