حماسه حضور لرستانیها زیر بارش باران جاری شد/مردم به استقبال رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن از ساعتی قبل به رغم بارش شدید باران در لرستان آغاز شده که از همان دقایق ابتدایی و حتی پیش از آغاز این راهپیمایی حضور مردم لرستان پرشور و وصف ناشدنی بود.

مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و جشن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز لرستان از میدان شهدای این شهر آغاز شده است که به میدان ۲۲ بهمن خرم آباد ختم خواهد شد.

گروههای راهپیمایی کننده در مسیر راهپیمایی از میدان شهدا، چهارراه فرهنگ، میدان شاپور خواست، میدان عدالت، پل انقلاب، تقاطع بیمارستان، خیابان انقلاب به سمت میدان ۲۲ بهمن به هم می پیوندند.

به رغم بارش شدید باران در شهرهای مختلف لرستان همچنان بر حماسه حضور مردم افزوده می شود تا بار دیگر خروش و حضور مردم در خیابانهای شهر جاری شود.

گزارش میدانی خبرنگار مهر حاضر در مسیر راهپیمایی حکایت از حضور مردم از یکساعت قبل از شروع مراسم در خیابانهای شهر دارد تا مردم به استقبال جشن سی و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی رفته باشند.

عشایر غیور و ولایتمدار استان لرستان نیز با لباس محلی در صفوف نخست راهپیمایی حضور پیدا کرده اند.

مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن با در دست داشتن چتر و حتی برخی بدون چتر در زیرباران ضمن اعلام وفاداری به انقلاب و آرمانهای انقلاب، تاکید کردند که زیربار زورگویی های سردمداران غرب و شرق نخواهند رفت.

یکی از عشایر حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر هدف خود را از حضور در این راهپیمایی باشکوه مشارکت در جشن سالگرد میلاد انقلاب اسلامی می داند.

راستگو با بیان اینکه عشایر همواره در صحنه های مختلف انقلاب حضور داشته است یادآور شد: استکبار جهانی و کشورهای حامی تروریسم باید بدانند که تحت هیچ شرایطی از پشتیبانی ولایت فقیه دست نخواهیم کشید.

وی با تاکید بر حقوق ملت ایران در زمینه استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد که ملت ایران زیر بار ظلم و زور هیچ کشور زورگویی نمی رود.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: مردم استان لرستان بار دیگر با شور و عشق و علاقه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: امروز جلوه هایی از وحدت و اتحاد و همدلی و یکپارچگی ملت ایران به نمایش گذاشته شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز مردم ایران اسلامی و استان لرستان زنده تر و بالنده تر از گذشته یه میدان آمده اند یادآور شد: امروز مردم آمده اند تا اعلام کنند همچنان ایستاده اند و راه شهدا را ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: دشمنان بدانند تا زمانیکه این مردم با بصریت و معرفت در صحنه حاضر هستند راه به جایی نخواهند برد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز با اشاره به حضور باشکوه مردم لرستان زیربارش باران در راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: باید حضور همیشه در صحنه مردم را پاس بداریم.

وی با بیان اینکه این حضور و مشارکت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است یادآور شد: این حضور در راستای تثبیت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیعت مجدد با رهبر معظم و فرزانه انقلاب رقم خورده است.