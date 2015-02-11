مشایخی: ورزشکاران از جامعه جدا نیستند/ مردم دوباره حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مشایخی در حاشیه حضور در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن گفت: یک بار دیگر شاهد حماسه حضور مردم هستیم و الان که حدود ساعت ۱۱ صبح است شاهد این هستیم که سیل عظیمی از مردم در دریای خیابان آزادی حضور دارند و هر چه پیش می رود رودخانه های مردمی از خیابان های اطراف به میدان آزادی می پیوندند تا حماسه سازی کنند.

رئیس پیشین سازمان بسیج ورزشکاران خاطرنشان کرد: واقعا درود بر این ملت که به حق در این توده مردمی حضور دارند و پای نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی درخصوص حضور ورزشکاران تصریح کرد: ورزشکاران ما جدا از جامعه نیستند و آنها هم جزیی از این مردم اند و آنها نشان دادند که در همه جا کنار مردم هستند و اینجا هم نشان دادند که قهرمان هستند.