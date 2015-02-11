بازیكنان فولاد خوزستان با ماسك تمرین كردند

محمد حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در حالی كه حریف این هفته ما یعنی سپاهان اصفهان در هوایی سالم تمرینات خود را در اصفهان انجام می دهد، بازیكنان فولاد برای انجام تمرینات روزانه خود برای بازی سرنوشت ساز با تیم سپاهان با مشكل مواجه شده اند.

وی افزود: در هفته جاری همه روزهای اهواز به علت بروز پدیده گرد و غبار شدید با آلودگی مواجه بوده و ما روز گذشته مجبور شدیم در گرد و غبار شدید و با استفاده از ماسك، بازیكنان خود را راهی تمرین كنیم كه بی شك این امر خطرات فراوانی را برای بازیكنان ما به همراه دارد زیرا مسئولان بهداشتی استان نیز اعلام كرده اند كه ورزش كردن در این هوای ناسالم با مخاطراتی مواجه است.

ابن قاسم عنوان كرد: بازی این هفته در برابر سپاهان برای فولاد بسیار حائز اهمیت است زیرا ما هم اكنون در كورس قهرمانی هستیم و سپاهان نیز چنین وضعی دارد به همین دلیل بازیكنان دوست ندارند در این بازی كه ما میزبان هستیم به علت گرد و غبار هواداران خود را ناراحت كنند.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان اینكه در این مدت در چندین نوبت در سالن تمرین كرده ایم، عنوان كرد: دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد با توجه به تداوم شرایط جوی موجود در شهرستان اهواز ناچار شد از بازیکنان تیمش بخواهد که در فضای بازی تمرین کنند ولی کادر پزشکی تیم فولاد خوزستان برای کاهش میزان آسیب های وارده به سلامتی بازیکنان این تیم تعداد زیادی ماسک تنفسی تهیه کردند تا اعضای تیم فولاد در طول مدت تمرین از این ماسک ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شدت آلودگی هوا باعث شد که بازیکنان و مربیان فولاد هر ۳۰ دقیقه یک بار اقدام به تعویض های ماسک های خود با ماسک های جدید شوند. سر و صورت تمامی بازیکنان و مربیان فولاد در پایان تمرین به رنگ خاک در آمده بود و اکثر بازیکنان این تیم شرایط تنفسی خوبی نداشتند.