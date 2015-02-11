سیدمصطفی میرسلیم در حاشیه مراسم راهپیمای ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمای امروز تاکید کرد: مسئولان از همین مردم هستند، بنابراین باید برای مردم کار کنند.

وی پیام حضور امروز مردم را برای دشمنان و به‌ویژه آمریکایی‌ها روشن خواند و در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور آمریکا که جمهوری اسلامی در مذاکرات دست بسته خوانده بود، گفت: آنها خودشان هم می دانند که دست ما بسته نیست؛ تبلیغات داخلی آنها ایجاب می کند که چنین حرف هایی بزنند در صورتی که خودشان هم می دانند، واقعیت این نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین لازمه حرکت انقلاب در شرایط فعلی کار کردن مسئولان در جهت خودکفایی کشور خواند.