برنامه های آموزش همگانی در دستور کار پلیس فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح دانش و اگاهی افراد جامعه پیرامون معضلات اجتماعی و همچنین آشنایی مردم با برخی از آسیب های مواد مخدر، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان برنامه آموزش حضوری وهمگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به سر فصل های برنامه های اموزشی پلیس گفت: کارشناسان مربوطه در خصوص اشنایی با معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به مواد مخدر، آسیب ها وتهدیدات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، انواع سرقت وکلاهبرداری، عواقب دوستی با جنس مخالف در میان جوانان ، قوانین راهنمایی ورانندگی آموزش های لازم را ارائه می دهند

این مسئول انتظامی با تاکید بر استمرار جلسات اموزش همگانی یادآور شد: در کلاس ها و جلسات اموزش همگانی مخاطبان سوالات و ابهامات ذهنی خود را مطرح وکارشناسان معاونت اجتماعی پاسخ های لازم را ارائه خواهند داد

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه مشارکت وهمراهی مردم را لازمه اجرای موفق طرحهای انتظامی وترافیکی برشمرد وخواستار همکاری مستمر شهروندان به پلیس در ارتقاي امنیت وافزایش خدمات مطلوب شد.