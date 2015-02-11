  1. سیاست
سی و هفتمین بهار انقلاب/۱۳

آخوندی: انقلاب پیوند استراتژیک خود با مردم را حفظ کرده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: انقلاب اسلامی ایران همواره پیوند استراتژیک خود را با مردم حفظ کرده و می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در راهپیمایی سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این انقلاب از دل توده مردم بیرون آمده و همچنان متکی به نیروهای مردمی است.

وی افزود: این ویژگی نشان می دهد که انقلاب پیوند استراتژیک خود را با مردم همواره حفظ کرده و می کند.

آخوندی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، که حضور مردم چه پیامی برای دشمنان دارد اظهار داشت: این حضور باشکوه نشان از وحدت و یکپارچگی مردم ایران است.

وزیر راه تاکید کرد: ما برای پیشبرد و پیشرفت در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به وحدت داریم و این حضور بیانگر اجماع ملی برای پیشبرد اهداف انقلاب است.

