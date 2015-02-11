شور حضور در خراسان جنوبی/ شیعه و سنی فریاد مرگ بر آمریکا سردادند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور مردم استان خراسان جنوبی شیعه و سنی با حضور با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن به ندای رهبر خود لبیک گفتند و امروز به میدان آمدند تا فریاد انزجار از ظالمان دنیا را سر دهند.

راهپیمایی امروز در بیرجند از ساعت ۱۰ در میدان شهدا آغاز و سپس راهپیمایان به سمت میدان ابوذر- خیابان ارتش و سپس خیابان پاسداران به سمت میدان قدس در حال حرکت هستند.

دانش آموزان، دانشجویان، بازاریان، ورزشکاران، اصناف، عشایر، مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و آحاد مختلف مردم امروز با حضور خود در صحنه افتخاری دیگر بر تاریخ غیرت و ولایتمداری خراسان جنوبی ثبت خواهند کرد.

در شهرستانهای استان از جمله شهرستان درمیان نیز علمای اهل تشیع و تسنن با شعار مرگ بر آمریکا ضمن اعلام انزجار از ایادی استکبار حمایت خود را از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی اعلام کردند.

برگزاری راهپیمایی در ۶۰ نقطه استان خراسان جنوبی

حجت الاسلام مرتضی ابراهیم زاده رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در ۶۰ شهر، بخش، مرکز دهستان و روستاهای بالای ۱۰۰ نفر جمعیت برگزار می شود، عنوان کرد: شعار اصلی راهپیمایی امسال حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و دفاع از استقلال، ‌ آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به توزیع یکهزار شاخه لاله دست ساز بین کودکان حاضر در راهپیمایی گفت: غرفه های فرهنگی، تبلیغی، پذیرایی و ... از سوی سازمان ها ادارات، ارگان ها، مدارس، دانشگاه ها را در مسیر های راهپیمایی داریم.

به گفته وی سخنران محوری راهپیمایی ۲۲ بهمن بیرجند، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری است.

استقلال جمهوری اسلامی عامل اصلی توطئه های دشمنان

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با بیان اینکه هیچ انقلابی در جهان مانند انقلاب اسلامی مردم ایران نبوده که این قدر تحت فشار جهانیان باشد، اظهارکرد: دلیل اصلی توطئه های که بر علیه ملت ایران اسلامی صورت می‌گیرد، داشتن استقلال، آزادگی، معنویت و سیاست و اخلاق است.

حجت الاسلام محمد باقر عبادی با تاکید بر اینکه امروز در یوم الله ۲۲بهمن مردم با حضور پرشور موجبات یأس و نامیدی در اردوگاه استکبار جهانی می شوند، تصریح کرد: از بزرگترین افتخارات ملت مسلمان ایران است كه با یكپارچگی و وحدت كلمه، ظلم ستیزی و حقیقت‌خواهی به پیروزی رسید.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی به عنوان یک قدرت برتر در دنیا مطرح است، بیان داشت: تمام پیشرفت‌هایی هم که در حوزه‌های مختلف از جمله افزایش اقتدار نظامی، علم‌وفناوری، سیاست و عظمت طی این ۳۶ سال به آنها رسیده‌ایم همه به برکت آرمان‌های امام خمینی(ره) و هدایت‌های مقام معظم رهبری بوده است.

وی عنوان کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران سرمشق، الگو و زمینه ساز بیداری اسلامی ملت‌ها علیه ظلم و ستم استكبار جهانی شده است.

امروز زن، مرد و پیر و جوان حاضر شده اند تا دلبستگی خود را به نظام نشان دهند و بگویند تا جان داریم پشت ولایت ورهبری هستیم و هرگز دست از این کارمان برنمی داریم.

راهپیمایان در حالی که پرچم‌های ۳ رنگ جمهوری اسلامی ایران و همچنین «لبیک یا خامنه‌ای» را در دست دارند شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر آمریکا» و ... سر می دهند.