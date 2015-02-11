آقامیر: ورزشکاران ایران از دستاوردهای انقلاب دفاع خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آقامیر در حاشیه حضور در مراسم یومالله ۲۲ بهمن، گفت: مردم ما همچنان به پای اعتقاداتشان به صحنه آمدهاند تا از دستاوردهای انقلاب و از آرمانهای امام بزرگوار پاسداری کنند.
وی افزود: نظام ما ۳۶ سال را اینگونه پشت سر گذاشته و امیدوارم در سالهای آتی، اتحاد و همبستگی مردم و مدعوین در چارچوب احیای احکام اسلامی و آرمانهای انقلابی و اسلامی پایدار باشد و این پیامی برای دنیاست که ما مقابل تمام زیادهخواهیها و زورگوییهای استکبار خواهیم ایستاد و از منافع ملی کشورمان و ارزشهایمان و دستاوردهای انقلاب دفاع خواهیم کرد. این یک پیام بزرگی برای جهانیان است که ما گوش به حرف رهبریم.
رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تصریح کرد: ما با تمام ارگانهای مربوطه در این مراسم شرکت کردیم و همپای مردم تا آخر خواهیم بود.
