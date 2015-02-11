آملی لاریجانی: هیچ قدرتی توان شکست دادن مردم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی دقایقی قبل از تقاطع نواب- آزادی وارد جمع مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: امروز مثل سال های گذشته به حمدالله حضور مردم باشکوه و اقتدار است که پیامی به همه کشورها بخصوص کشورهای توسعه‌طلب است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: ملت ایران پای آرمان های خود ایستاده‌ است و هیچ‌گاه از ارزش ها، استقلال و عزت خود دور نمی‌شوند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با فشارها و تحریم ها دشمنان راه به جایی نخواهند برد، تصریح کرد: هیچ قدرتی، قدرت شکست دادن مردم را ندارد؛ چراکه پای انقلاب و ارزش های انقلابی ایستاده اند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی اظهار داشت: این راهپیمایی یک پیام هم به مسئولان داشت و آن این است که مسئولان دلگرم باشند و برای دفاع از انقلاب و ارزش های آن تلاش کنند.