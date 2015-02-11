واعظی: راهپیمایی 22 بهمن تبلور همدلی و صمیمیت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات با حضور در راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چشمگیر بوده است. این حضور اثر مثبتی در انسجام داخلی و همچنین برای خنثی کردن توطئه های برخی کشورهای خارجی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این حضور می تواند در روند مذاکرات نیز باعث پیشرفت کارها شود.

وی فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را در این حضور موثر دانست و گفت: مردم همیشه اقدامات خود را با فرمایشات مقام معظم رهبری هماهنگ می کنند.

وی تاکید کرد: امروز هم که همدلی و صمیمیت در میان اقشار مردم وجود دارد باید تبلور خود را در چنین مراسمی نشان دهد.