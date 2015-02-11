ظریف: نظر ما مطابق دیدگاه رهبری یک مرحله ای بودن مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در جمع مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان اخیر آمریکایی ها در خصوص بسته بودن دست ایران در مذاکرات اظهار کرد: اینکه مردم ایران با مقاومت خود به دنیا نشان دادند که زیر بار ذلت نخواهند رفت و همیشه پیشرفت خواهند کرد بیانگر آن است که آن کسی که دستش بسته است آنهایی هستند که همیشه سعی کردند با فشار این مردم را به زانو در بیاورند که البته نتوانستند و هیچ وقت هم نخواهند توانست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر اوباما که گفته است در مذاکرات توپ در زمین ایران است گفت: این حرف ها را برای خوشایند طرف های خودشان می زنند و یک بحث هایی است که تازگی ندارد و امروز مشخص است که چه کسانی تروریسم داعش و تروریسم دولتی را حمایت کردند و پشتیبانی می کنند. آن ها امروز باید بگویند که در سرزمین های اشغالی چه کسانی چه اقدامی انجام می دهند.

ظریف در ادامه با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات گفت: نظرات رهبری همواره راهگشای ما بوده و روشی بوده که ما از آن استفاده کردیم و یار و کمک کار ما محسوب می شده است.

وزیر امور خارجه همچنین به راهپیمایی امروز مردم اشاره کرد و گفت: راهپیمایی امروز نشان می دهد که مردم همیشه کنار دولت و در خط رهبری حضور داشته و این حضور را ادامه خواهند داد.

ظریف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در واکنش به اهانت به پیامبر(ص) از سوی غرب چه اقداماتی را انجام داده اید گفت: ما از اولین گروه هایی بودیم که نسبت به این اقدام واکنش نشان دادیم و من در این خصوص نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نوشتم و ضمن اینکه پیام رهبری را برای وی فرستادم و به این موضوع تاکید کردم که ضرورت دارد غرب به این فکر بیفتد که یک بار برای خودش مشخص کند که چرا این همه افراطی از محیط غرب بیرون می آیند.

وی افزود: برای دبیرکل سازمان ملل نوشتیم که چرا کسانی که امروز گردن مردم را می زنند دست پرورده غرب هستند و فکر می کنیم یک کار جدی در این زمینه باید صورت گیرد.

ظریف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که رهبری یک مرحله ای بودن توافقات را تاکید کرده اند و این موضوع چه تاثیری می تواند در روند مذاکرات داشته باشد اظهار کرد: دیدگاهی که بنده مدتی است در مذاکرات دنبال کردم همین دیدگاه بوده است و خوشحالم که نظر مقام معظم رهبری نیز همین است.

وی در ادامه با بیان اینکه رسیدن به توافق مستلزم اراده سیاسی طرف مقابل است خاطرنشان کرد: اگر طرف مقابل اراده سیاسی داشته باشد همین امروز می شود به توافق رسید و اگر طرف مقابل اراده سیاسی نداشته باشد ۱۰سال هم که مذاکره کنیم به توافقی نمی رسیم.

وی همچین با اشاره به حمایت های رهبری از تیم مذاکره کننده تاکید کرد: اگر حمایت های مردم و رهبری نباشد ما امکان کار نداریم و خوشحالیم که مردم همواره در کنار تیم مذاکره کننده بوده اند و وام دار مقام معظم رهبری نیز هستیم.

ظریف در پایان خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن بزرگترین نماد مقاومت مردم است و این عامل قدرت نظام و کشور محسوب می شود.

وی تاکید کرد: پیام این راهپیمایی به تیم مذاکره کننده این است که ما با تکیه بر این قدرت کار خود را ادامه می دهیم.