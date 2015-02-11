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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

آیت الله جزایری:

حضور خوزستانی ها در این گرد و غبار ستودنی است

حضور خوزستانی ها در این گرد و غبار ستودنی است

اهواز - نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، حضور مردم این استان در شرایط بد جوی ناشی از پدیده گرد و غبار را ستودنی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: حضور این تعداد از مردم اهواز و بی شك سایر شهرهای استان خوزستان با وجود گرد و غبار بسیار شدید كه حتی توان راه رفتن و نفس كشیدن را از مردم گرفته، بسیار ستودنی و تحسن برانگیز است.

وی افزود: این امر نشان می دهد مردم خوزستان برای نشان دادن وفاداری خود به اسلام و انقلاب اسلامی هیچ مانعی را جلو راه خود نمی بینند هر چند آنها این موضوع را در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیم بهترین جوانان خود برای دفاع از خاك كشور نشان دادند.

امام جمعه اهواز تاكید كرد: امروز این مردم در جنوب ایران بهترین پیام را به زیاده خواهی های آمریكا و متحدانش دادند كه در سخت شرین شرایط زندگی هم دست از آرمانهای انقلابی خود برنمی دارند.

آیت الله جزایری عنوان كرد: باید یك احسنت جانانه به مردمی كه در این شرایط به خیابان های خوزستان به خصوص اهواز آمده اند تا از آرمانهای انقلاب حمایت كنند، گفت.

کد مطلب 2493638

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