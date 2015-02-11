پاسخ راهپیمایان تهران به ۱+۵/ نه تحریم نه ذلت مذاکره با عزت

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان تهرانی که باشکوهتر از سالهای گذشته در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن امسال شرکت کرده اند، با شعارهای «مرگ بر آمریکای اسلام ستیز» انزجار خود را از سیاست های استکباری این کشور اعلام کردند.

همچنین راهپیمایان تهرانی با سر دادن شعارهایی همچون «آمریکا حق ندارد حتی یک شرط بگذارد»، «مذاکره تمام است، تحریم اگر بماند»، « پاسخ هر گزینه روی میز، مرگ بر آمریکای اسلام ستیز»، «می جنگیم، می میریم، ذلت نمی پذیریم»، «هیهات من الذله» پیام های خود را به طرف مذاکره کننده ایرانی و گروه ۱+۵ رساندند.

همچنین راهپیمایان پلاکارد های با این مضمون «لبیک یا رسول الله»، «نه تحریم، نه ذلت، مذاکره با عزت» و « لبیک یا رسول الله »، «موافقتنامه ننگین مایه ذلت ماست»، «ما تا آخر ایستاده ایم»، در دست داشتند.

بنا بر این گزارش، به دلیل توهین اخیر یکی از مجله های فرانسه به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)، راهپیمایان امسال علاوه بر شعارهای استکبارستیزی خود با سر دادن شعار «لا اله الا الله محمد رسول الله » انزجار خود را از آزادی بیان و حقوق بشر دروغین غرب و اهانت به مقدسات اسلام بیان کردند.