  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

سی و هفتمین بهار انقلاب/۱۹

شمخانی: این ملت همان ملت۵۷ است

شمخانی: این ملت همان ملت۵۷ است

دبیر شورای امنیت ملی در گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: حضور میلیونی ملت شریف ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که می‌توان از این پس با وحدت به تمام مشکلات موجود کشور پایان داد.

دریادار علی شمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن با بیان این مطلب افزود: به نظر من بارش باران و حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دو نعمت بسیار بزرگی است که امروز بر ما نازل شده است. به اعتقاد من، این حضور نشان داد که ایران مستقل‌ترین، امن‌ترین، مقتدرترین و باثبات‌ترین کشور منطقه است.

وی ادامه داد: این راهپیمایی باشکوه امروز نشان داد که می توانیم با وحدت و همدلی مشکلاتی نظیر معیشت را حل کنیم. این ملت، همان ملتی است که توانست در هشت سال دفاع مقدس بر رژیم بعثی عراق چیره شود، به طور قطع قادر خواهد بود که با در نظر گرفتن وحدت و همدلی میان مسئولان و دولت، مشکلات معیشتی را حل کند.

شمخانی تاکید کرد: این پتانسیل در بهترین شکل ممکن و در کشور ما در بهترین شرایط ممکن وجود دارد و امیدوارم بتوانیم با وحدت و همدلی کنار هم بر مشکلات فائق آییم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش پایانی صحبت‌های خود توضیح داد: درود بر ملت ایران که این چنین تاثیربرانگیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد. این حضور دوباره به ما نشان داد که ملت ایران همان ملت ۵۷ است.

کد مطلب 2493642
علیرضا سعیدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها