  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

برگزاری رزمایش نظامی ارتش روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین

برگزاری رزمایش نظامی ارتش روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین

ارتش روسیه از آغاز رزمایش نظامی ارتش خود در مرزهای جنوبی و شبه جزیره کریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، حدود 2 هزار نیروی یگان ویژه ارتش روسیه در رزمایش جنوب این کشور شرکت دارند. این رزمایش که از روز گذشته در پایگاه های نظامی نزدیک به مرزهای اوکراین آغاز شده، یک ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین بیش از 600 نظامی روسیه نیز از پایگاه نظامی شبه جزیره کریمه در این رزمایش شرکت دارند. رسانه های روسی در حالی از آغاز این رزمایش خبر می دهند که روسای جمهوری روسیه، اوکراین، فرانسه و صدراعظم آلمان قرار است امروز برای رایزنی در مورد حل بحران اوکراین گردهم بیایند. 

در همین حال دولت اوکراین از ادامه درگیری های نظامی در مناطق شرقی این کشور خبر داد. بر این اساس طی 24 ساعت گذشته در این درگیری ها 7 نظامی اوکراینی کشته و 23 نفر مجروح شده اند.

کد مطلب 2493654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها