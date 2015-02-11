برگزاری رزمایش نظامی ارتش روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، حدود 2 هزار نیروی یگان ویژه ارتش روسیه در رزمایش جنوب این کشور شرکت دارند. این رزمایش که از روز گذشته در پایگاه های نظامی نزدیک به مرزهای اوکراین آغاز شده، یک ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین بیش از 600 نظامی روسیه نیز از پایگاه نظامی شبه جزیره کریمه در این رزمایش شرکت دارند. رسانه های روسی در حالی از آغاز این رزمایش خبر می دهند که روسای جمهوری روسیه، اوکراین، فرانسه و صدراعظم آلمان قرار است امروز برای رایزنی در مورد حل بحران اوکراین گردهم بیایند.

در همین حال دولت اوکراین از ادامه درگیری های نظامی در مناطق شرقی این کشور خبر داد. بر این اساس طی 24 ساعت گذشته در این درگیری ها 7 نظامی اوکراینی کشته و 23 نفر مجروح شده اند.